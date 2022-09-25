https://sputniknews.com.tr/20220925/zaporojye-yonetimi-referandumda-alman-gozlemciye-yapilan-baski-nedeniyle-basbakan-scholza-basvurdu-1061606097.html

Zaporojye yönetimi, referandumda Alman gözlemciye yapılan baskı nedeniyle Başbakan Scholz’a başvurdu

Zaporojye yönetimi, referandumda Alman gözlemciye yapılan baskı nedeniyle Başbakan Scholz’a başvurdu

Rusya’nın denetimine geçmesi sonrası Zaporojye’de oluşturulan idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a seslenerek Rusya'ya katılma... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T16:43+0300

2022-09-25T16:43+0300

2022-09-25T16:44+0300

ukrayna krizi

zaporojye

olaf scholz

alman

gözlemci

referandum

almanya

uaea

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

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Vladimir Rogov, yaptığı açıklamada, “Bay Scholz'a, Alman vatandaşı Steffen Bruno Schaller'e karşı yapılan rezalete son vermesi çağrısında bulunuyoruz. (Schaller) kendi özgür iradesiyle, masrafları kendi karşılayarak ve asıl işinden boş zamanında bize gözlemci olarak geldi, şimdi ise Sayın Schaller’in halkın iradesinin nasıl tecelli ettiğini görmeye karar verdiği için memleketinde işverenine baskı yapılıyor” dedi. Shaller’in dünyanın birçok ülkesinde yapılan seçimlere tanık olduğuna dikkat çeken Rogov, Zaporojye bölgesine ise oy kullanmak istemeyenlerin ‘pasaportlarına el konulduğunu’ duyduğu için geldiğini aktardı.Rogov, “Kendisi, bunun küstahça bir yalan ve Ukrayna propagandasının bir ürünü olduğundan bizzat emin oldu” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220923/rusyada-donetsk-lugansk-zaporojye-hersonda-referandumlarina-destek-bizden-olani-birakmayiz-1061560202.html

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zaporojye, olaf scholz, alman, gözlemci, referandum, almanya, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)