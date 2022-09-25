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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220925/zaporojye-yonetimi-referandumda-alman-gozlemciye-yapilan-baski-nedeniyle-basbakan-scholza-basvurdu-1061606097.html
Zaporojye yönetimi, referandumda Alman gözlemciye yapılan baskı nedeniyle Başbakan Scholz’a başvurdu
Zaporojye yönetimi, referandumda Alman gözlemciye yapılan baskı nedeniyle Başbakan Scholz’a başvurdu
Rusya’nın denetimine geçmesi sonrası Zaporojye’de oluşturulan idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a seslenerek Rusya'ya katılma... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T16:43+0300
2022-09-25T16:44+0300
ukrayna krizi
zaporojye
olaf scholz
alman
gözlemci
referandum
almanya
uaea
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
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Vladimir Rogov, yaptığı açıklamada, “Bay Scholz'a, Alman vatandaşı Steffen Bruno Schaller'e karşı yapılan rezalete son vermesi çağrısında bulunuyoruz. (Schaller) kendi özgür iradesiyle, masrafları kendi karşılayarak ve asıl işinden boş zamanında bize gözlemci olarak geldi, şimdi ise Sayın Schaller’in halkın iradesinin nasıl tecelli ettiğini görmeye karar verdiği için memleketinde işverenine baskı yapılıyor” dedi. Shaller’in dünyanın birçok ülkesinde yapılan seçimlere tanık olduğuna dikkat çeken Rogov, Zaporojye bölgesine ise oy kullanmak istemeyenlerin ‘pasaportlarına el konulduğunu’ duyduğu için geldiğini aktardı.Rogov, “Kendisi, bunun küstahça bir yalan ve Ukrayna propagandasının bir ürünü olduğundan bizzat emin oldu” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220923/rusyada-donetsk-lugansk-zaporojye-hersonda-referandumlarina-destek-bizden-olani-birakmayiz-1061560202.html
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zaporojye, olaf scholz, alman, gözlemci, referandum, almanya, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
zaporojye, olaf scholz, alman, gözlemci, referandum, almanya, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

Zaporojye yönetimi, referandumda Alman gözlemciye yapılan baskı nedeniyle Başbakan Scholz’a başvurdu

16:43 25.09.2022 (güncellendi: 16:44 25.09.2022)
© AFP 2022 / ODD ANDERSENAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
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Rusya’nın denetimine geçmesi sonrası Zaporojye’de oluşturulan idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a seslenerek Rusya'ya katılma referandumu ile ilgili Alman gözlemciye yapılan baskı konusunda müdahale etme çağrısında bulundu.
Vladimir Rogov, yaptığı açıklamada, “Bay Scholz'a, Alman vatandaşı Steffen Bruno Schaller'e karşı yapılan rezalete son vermesi çağrısında bulunuyoruz. (Schaller) kendi özgür iradesiyle, masrafları kendi karşılayarak ve asıl işinden boş zamanında bize gözlemci olarak geldi, şimdi ise Sayın Schaller’in halkın iradesinin nasıl tecelli ettiğini görmeye karar verdiği için memleketinde işverenine baskı yapılıyor” dedi.
Shaller’in dünyanın birçok ülkesinde yapılan seçimlere tanık olduğuna dikkat çeken Rogov, Zaporojye bölgesine ise oy kullanmak istemeyenlerin ‘pasaportlarına el konulduğunu’ duyduğu için geldiğini aktardı.
Rogov, “Kendisi, bunun küstahça bir yalan ve Ukrayna propagandasının bir ürünü olduğundan bizzat emin oldu” ifadelerini kullandı.
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