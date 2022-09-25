https://sputniknews.com.tr/20220925/yargitaydan-emsal-icra-takip-karari-1061596644.html

Yargıtay'dan emsal icra takip kararı

Yargıtay'dan emsal icra takip kararı

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, icra takibinin başlatıldığı gün yapılan ödemenin takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilemeyeceğine, takibin haklı olması... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T10:59+0300

2022-09-25T10:59+0300

2022-09-25T10:59+0300

türkiye

yargıtay

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

emsal karar

icra

ödeme

mahkeme

dava

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Yargıtay, icra takip konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı.Bir kooperatif başkanı, ödenmeyen alacak sebebiyle borçlular hakkında saat 16.00 sularında icra takibi başlattı. Takipten haberdar olan davalılar, ilgili borç miktarı parayı aynı gün saat 17.11'de kooperatifin banka hesap numarasına yatırdı. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutan alacaklı, takibe geçildikten sonra ana para borcunu ödemiş olsalar da vekalet ücreti, faiz, tahsil harcı ve ferilerini ödemek zorunda olduklarını, icra dosyasına yapılan itirazların hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile alacağın yüzde 20 oranından aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etti.'Hayatın olağan akışına aykırı'Davalılar, icra takibi yapılmadan önce borcun tamamını ödediklerini, borcun tahsil edilmesinden sonra yapılan icra takibinden dolayı vekalet ücreti ve icra giderinin istenemeyeceğini savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, ödeme emrinin düzenlenmesinden ve henüz tebliğ edilmemesine rağmen aynı gün bir saat sonra ödemenin yapılması durumu karşısında tarafların birbirlerinden haberdar olmadığının kabulünün hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekti. Mahkeme kararında, "Ödeme emrinin ödemenin yapıldığı aynı günün akşam saatlerinde mesai bitimine doğru düzenlenmesi ve hemen ardından banka ödemesi yoluyla borcun ödenmiş olması, hukuki anlamda aralarında husumet bulunan alacaklının borçlulara vekalet ücreti ve icra masrafı yüklemek amacıyla dava konusu takibi başlattığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir" denildi.2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce miktar itibarıyla kesin olarak verilen karara karşı Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz isteminde bulunuldu. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20220911/yargitaydan-emsal-ihbar-tazminati-karari-isci-de-isveren-de-talep-edemez-1061062966.html

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