https://sputniknews.com.tr/20220925/umit-ozdagin-azmettirdigi-kisilerce-darp-edildigini-iddia-eden-soner-cam-partiden-istifa-etti-1061609962.html

Ümit Özdağ'ın azmettirdiği kişilerce darp edildiğini iddia eden Soner Çam partiden istifa etti

Ümit Özdağ'ın azmettirdiği kişilerce darp edildiğini iddia eden Soner Çam partiden istifa etti

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, parti içerisindeki muhalif görüşlerinden dolayı bazı arkadaşlarıyla beraber Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T21:37+0300

2022-09-25T21:37+0300

2022-09-25T21:37+0300

politika

zafer parkı

ümit özdağ

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İddialar birbiri ardına geldi, Zafer Partisi'nde istifa depremi yaşandı.Çankaya ilçesindeki bir otelde Zafer Partisi'nin Kurucular Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantı sırasında üyeler arasında tartışma çıktı. Ardından yaşanan kavgada darbedildiklerini öne süren Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam ve partinin Eskişehir İl Başkanlığı üyesi Çetin Davarcı, polis merkezine giderek Genel Başkan Ümit Özdağ'dan şikayetçi oldu.Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaostan beslendiği için Özdağ'ın karşısında durduğunu ve parti içerisinde muhalif olduğunu söyledi.Özdağ'ın sabah düzenlenen toplantıda kendisine ithamda bulunduğunu öne süren Çam, "Ben de 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karşına alamazsın. Siz, Türkiye'de iç savaş çıkaracak kaostan nemalanan bir şahsiyetsiniz.' dedim. Sonra bu apar topar içeriden 10-15 kişiye, 'Bunu atın.' dedi. Beni tekme tokatla dışarıya çıkarttılar. Otelin bahçesine çıktığımız zaman Eskişehir Zafer Partisi üyesi Çetin Davarcı'nın, 15-20 kişi ağzını burnunu kırdı" dedi.Çam, kurucular kurulundan ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

zafer parkı

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zafer parkı, ümit özdağ