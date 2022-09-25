Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220925/ucretsiz-ev-cekilisine-24-bin-kisi-basvurdu-1061602092.html
Ücretsiz ev çekilişine 24 bin kişi başvurdu
Ücretsiz ev çekilişine 24 bin kişi başvurdu
Bingöl'de bir inşaat firmasının ücretsiz ev çekilişine yaklaşık 24 bin vatandaş başvurdu. Çekilişin yapılacağı alan doldu taştı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T13:34+0300
2022-09-25T13:34+0300
yaşam
izdiham
bingöl
ücretsiz
kura
ev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1061601945_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_3105142f395cdda092572fc89cc5c3dd.jpg
Bingöl'de bir iş insanının ücretsiz ev çekilişine 23 bin 700 kişi başvurdu.Yaklaşık 20 yıldır Kanada'da yaşayan Bingöllü iş insanı, memleketinde farklı metrekarelerde bir site yaptı.Siteden 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz vereceğini açıklamasının ardından çekilişe 23 bin 700 kişi başvurdu.Başvuruların ardından yapılan çekilişle 5 çocuk annesi Zehra Yıldız, hiçbir ücret ödemeden evin sahibi oldu.Hiçbir ücret ödemeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde çekilişin yapılacağı alana geldi.Çekilişte talihli 48 yaşındaki Zehra Yıldız oldu. 5 çocuk annesi ve ev hanımı olan Zehra Yıldız, evin kendisine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ben gidecektim, bana mı çıkacak dedim şans bana çıktı" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220924/indirimi-duyanlar-akin-etti-kirikkalede-ucuz-iphone-izdihami--1061585860.html
bingöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1061601945_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_b8e109c6b79e3287dc292187bd4375b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izdiham, bingöl, ücretsiz, kura, ev
izdiham, bingöl, ücretsiz, kura, ev

Ücretsiz ev çekilişine 24 bin kişi başvurdu

13:34 25.09.2022
© İHA / REMZİ BURULDAY - SİNAN ATANÜcretsiz ev çekilişine 24 bin kişi başvurdu
Ücretsiz ev çekilişine 24 bin kişi başvurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© İHA / REMZİ BURULDAY - SİNAN ATAN
Abone olTelegram
Bingöl'de bir inşaat firmasının ücretsiz ev çekilişine yaklaşık 24 bin vatandaş başvurdu. Çekilişin yapılacağı alan doldu taştı.
Bingöl'de bir iş insanının ücretsiz ev çekilişine 23 bin 700 kişi başvurdu.
Yaklaşık 20 yıldır Kanada'da yaşayan Bingöllü iş insanı, memleketinde farklı metrekarelerde bir site yaptı.
Siteden 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz vereceğini açıklamasının ardından çekilişe 23 bin 700 kişi başvurdu.
Başvuruların ardından yapılan çekilişle 5 çocuk annesi Zehra Yıldız, hiçbir ücret ödemeden evin sahibi oldu.
Hiçbir ücret ödemeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde çekilişin yapılacağı alana geldi.
Çekilişte talihli 48 yaşındaki Zehra Yıldız oldu. 5 çocuk annesi ve ev hanımı olan Zehra Yıldız, evin kendisine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ben gidecektim, bana mı çıkacak dedim şans bana çıktı" diye konuştu.
İndirimi duyanlar akın etti: Kırıkkale'de 'ucuz iPhone' izdihamı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
TÜRKİYE
İndirimi duyanlar akın etti: Kırıkkale'de 'ucuz iPhone' izdihamı
Dün, 17:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала