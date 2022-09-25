https://sputniknews.com.tr/20220925/ucretsiz-ev-cekilisine-24-bin-kisi-basvurdu-1061602092.html

Ücretsiz ev çekilişine 24 bin kişi başvurdu

Ücretsiz ev çekilişine 24 bin kişi başvurdu

Bingöl'de bir inşaat firmasının ücretsiz ev çekilişine yaklaşık 24 bin vatandaş başvurdu. Çekilişin yapılacağı alan doldu taştı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T13:34+0300

2022-09-25T13:34+0300

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Bingöl'de bir iş insanının ücretsiz ev çekilişine 23 bin 700 kişi başvurdu.Yaklaşık 20 yıldır Kanada'da yaşayan Bingöllü iş insanı, memleketinde farklı metrekarelerde bir site yaptı.Siteden 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz vereceğini açıklamasının ardından çekilişe 23 bin 700 kişi başvurdu.Başvuruların ardından yapılan çekilişle 5 çocuk annesi Zehra Yıldız, hiçbir ücret ödemeden evin sahibi oldu.Hiçbir ücret ödemeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde çekilişin yapılacağı alana geldi.Çekilişte talihli 48 yaşındaki Zehra Yıldız oldu. 5 çocuk annesi ve ev hanımı olan Zehra Yıldız, evin kendisine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ben gidecektim, bana mı çıkacak dedim şans bana çıktı" diye konuştu.

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