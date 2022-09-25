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https://sputniknews.com.tr/20220925/tur-midibusu-soforu-ambulansa-yol-vermedi-1061602380.html
Tur midibüsü şoförü ambulansa yol vermedi
Tur midibüsü şoförü ambulansa yol vermedi
Antalya'da bir tur midibüsü sürücüsünün, yeni doğan bebek nakleden ambulansa, yapılan uyarılara rağmen yol vermediği anlar kameraya yansıdı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T13:42+0300
2022-09-25T13:42+0300
türkiye
antalya
midibüs
ambulans
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Antalya'dan Manavgat'a yeni doğan bebek nakleden İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir acil yardım ambulansına D-400 karayolunda, havalimanından aldığı turistleri otellerine götürdüğü değerlendirilen tur midibüsü şoförü tarafından yol verilmedi. Sol şeritte seyreden midibüse, siren çalan ambulans tarafından anons yapıldı, midibüs şoförü sağ şerit müsait olmasına rağmen ısrarla yol vermedi.Midibüs şoförünün yol vermediği anlar sağlık görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Sirenleri çalan ambulans şoförünün '818 yolu aç' diye uyarılar yaptığı duyuldu. Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine, hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü.
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antalya, midibüs, ambulans
antalya, midibüs, ambulans

Tur midibüsü şoförü ambulansa yol vermedi

13:42 25.09.2022
© DHATur midibüsü şoförü ambulansa yol vermedi
Tur midibüsü şoförü ambulansa yol vermedi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© DHA
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Antalya'da bir tur midibüsü sürücüsünün, yeni doğan bebek nakleden ambulansa, yapılan uyarılara rağmen yol vermediği anlar kameraya yansıdı.
Antalya'dan Manavgat'a yeni doğan bebek nakleden İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir acil yardım ambulansına D-400 karayolunda, havalimanından aldığı turistleri otellerine götürdüğü değerlendirilen tur midibüsü şoförü tarafından yol verilmedi. Sol şeritte seyreden midibüse, siren çalan ambulans tarafından anons yapıldı, midibüs şoförü sağ şerit müsait olmasına rağmen ısrarla yol vermedi.
Midibüs şoförünün yol vermediği anlar sağlık görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Sirenleri çalan ambulans şoförünün '818 yolu aç' diye uyarılar yaptığı duyuldu. Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine, hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü.
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