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https://sputniknews.com.tr/20220925/trtden-milli-mac-oncesi-frekans-guncelleme-hatirlatmasi-1061600023.html
TRT'den milli maç öncesi frekans güncelleme hatırlatması
TRT'den milli maç öncesi frekans güncelleme hatırlatması
Yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, bu akşam UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak Faroe... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T12:40+0300
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trt
milli
maç
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TRT, futbolseverlerin Faroe Adaları-Türkiye maçını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans güncellemesinin yapılması gerektiğini belirtti.TRT'den yapılan açıklamada, güncellemeyle birlikte TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek seferde yenilenmiş olacak.TRT HD Türkiye kapsaması TÜRKSAT frekans bilgisi şöyle:Uydu: TÜRKSAT 4AFrekans: 11794Polarizasyon: V (Dikey)Sembol Oranı: 30000FEC: 3/4
https://sputniknews.com.tr/20220922/a-milli-futbol-takimi-luksemburg-ile-3-3-berabere-kaldi-1061527363.html
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türkiye, trt, milli, maç, takım
türkiye, trt, milli, maç, takım

TRT'den milli maç öncesi frekans güncelleme hatırlatması

12:40 25.09.2022
© AATürkiye A Milli Takımı
Türkiye A Milli Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© AA
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Yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, bu akşam UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak Faroe Adaları-Türkiye maçı öncesi frekansların güncellenmesi uyarısında bulundu.
TRT, futbolseverlerin Faroe Adaları-Türkiye maçını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans güncellemesinin yapılması gerektiğini belirtti.
TRT'den yapılan açıklamada, güncellemeyle birlikte TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek seferde yenilenmiş olacak.
TRT HD Türkiye kapsaması TÜRKSAT frekans bilgisi şöyle:
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
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