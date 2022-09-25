https://sputniknews.com.tr/20220925/trtden-milli-mac-oncesi-frekans-guncelleme-hatirlatmasi-1061600023.html

TRT'den milli maç öncesi frekans güncelleme hatırlatması

TRT'den milli maç öncesi frekans güncelleme hatırlatması

Yüksek ses ve görüntü kalitesi için TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlayan TRT, bu akşam UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak Faroe... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T12:40+0300

2022-09-25T12:40+0300

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TRT, futbolseverlerin Faroe Adaları-Türkiye maçını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans güncellemesinin yapılması gerektiğini belirtti.TRT'den yapılan açıklamada, güncellemeyle birlikte TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek seferde yenilenmiş olacak.TRT HD Türkiye kapsaması TÜRKSAT frekans bilgisi şöyle:Uydu: TÜRKSAT 4AFrekans: 11794Polarizasyon: V (Dikey)Sembol Oranı: 30000FEC: 3/4

https://sputniknews.com.tr/20220922/a-milli-futbol-takimi-luksemburg-ile-3-3-berabere-kaldi-1061527363.html

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