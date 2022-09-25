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Temizlik fırçası tellere değen işçi akıma kapıldı
Temizlik fırçası tellere değen işçi akıma kapıldı
Sakarya'da dükkan dışında temizlik yapan işçi, elindeki fırçanın sapının elektrik tellerine değmesi neticesinde akıma kapıldı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir temizlik firmasında çalışan işçi, binanın camlarını temizlerken bir anlık dalgınlıkla elindeki fırça sapını bina önünden geçen elektrik tellerine değdirdi. Olay sonrası işçi elektrik akımına kapıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İşçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220805/elektrik-akimina-kapilan-6-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1059534984.html
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türkiye, elektrik, sakarya
türkiye, elektrik, sakarya

Temizlik fırçası tellere değen işçi akıma kapıldı

15:20 25.09.2022
© İHA / ORKUN KAYATemizlik fırçası tellere değen işçi akıma kapıldı
Temizlik fırçası tellere değen işçi akıma kapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© İHA / ORKUN KAYA
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Sakarya'da dükkan dışında temizlik yapan işçi, elindeki fırçanın sapının elektrik tellerine değmesi neticesinde akıma kapıldı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir temizlik firmasında çalışan işçi, binanın camlarını temizlerken bir anlık dalgınlıkla elindeki fırça sapını bina önünden geçen elektrik tellerine değdirdi.
Olay sonrası işçi elektrik akımına kapıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İşçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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