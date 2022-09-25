https://sputniknews.com.tr/20220925/temizlik-fircasi-tellere-degen-isci-akima-kapildi-1061603683.html

Temizlik fırçası tellere değen işçi akıma kapıldı

Temizlik fırçası tellere değen işçi akıma kapıldı

Sakarya'da dükkan dışında temizlik yapan işçi, elindeki fırçanın sapının elektrik tellerine değmesi neticesinde akıma kapıldı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T15:20+0300

2022-09-25T15:20+0300

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türkiye

türkiye

elektrik

sakarya

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir temizlik firmasında çalışan işçi, binanın camlarını temizlerken bir anlık dalgınlıkla elindeki fırça sapını bina önünden geçen elektrik tellerine değdirdi. Olay sonrası işçi elektrik akımına kapıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İşçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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