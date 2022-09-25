https://sputniknews.com.tr/20220925/temizlik-fircasi-tellere-degen-isci-akima-kapildi-1061603683.html
Temizlik fırçası tellere değen işçi akıma kapıldı
Temizlik fırçası tellere değen işçi akıma kapıldı
Sakarya'da dükkan dışında temizlik yapan işçi, elindeki fırçanın sapının elektrik tellerine değmesi neticesinde akıma kapıldı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T15:20+0300
2022-09-25T15:20+0300
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir temizlik firmasında çalışan işçi, binanın camlarını temizlerken bir anlık dalgınlıkla elindeki fırça sapını bina önünden geçen elektrik tellerine değdirdi. Olay sonrası işçi elektrik akımına kapıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İşçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220805/elektrik-akimina-kapilan-6-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1059534984.html
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türkiye, elektrik, sakarya
Temizlik fırçası tellere değen işçi akıma kapıldı
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Sakarya'da dükkan dışında temizlik yapan işçi, elindeki fırçanın sapının elektrik tellerine değmesi neticesinde akıma kapıldı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir temizlik firmasında çalışan işçi, binanın camlarını temizlerken bir anlık dalgınlıkla elindeki fırça sapını bina önünden geçen elektrik tellerine değdirdi.
Olay sonrası işçi elektrik akımına kapıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İşçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.