https://sputniknews.com.tr/20220925/teknik-direktor-para-yok-pul-yok-kimse-destek-vermiyor-diyerek-istifa-etti-1061607831.html

Teknik direktör ‘para yok pul yok, kimse destek vermiyor’ diyerek istifa etti

Teknik direktör ‘para yok pul yok, kimse destek vermiyor’ diyerek istifa etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, "Para pul yok. Burası da destek vermiyor. Pazar halkı da destek vermiyor. Tamam o zaman... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T18:00+0300

2022-09-25T18:00+0300

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spor

türkiye

rize

pazar

teknik direktör

futbol

istifa

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Pazarspor, sahasında Kastamonuspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.Teknik Direktör Mustafa Kalafatoğlu, "Oyuncularım 6 maçtan 5 tanesini harika oynadılar. Benim tepkim burada mülki amir yok mu? Burada Belediye Başkanı yok mu? Burada STK'lar yok mu? Çocuklar burada mücadele ediyor ama Allah'ın bir kulu sahip çıkmıyor. Çocuklar tek başlarına oynuyor. Yeter kardeşim. Bu çoluk çocuğun hakkını niye yiyorsunuz? Zaten para pul yok. Burası da destek vermiyor. Pazar halkı da destek vermiyor. Tamam o zaman benden de bu kadar. Mustafa Kalafatoğlu olarak benden bu kadar. Herkes hakkını helal etsin. Benden bu kadar" ifadelerini kullandı.

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türkiye, rize, pazar, teknik direktör, futbol, istifa