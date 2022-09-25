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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220925/tahil-sevkiyati-kapsaminda-9-gemi-daha-ukraynadan-hareket-etti-1061608629.html
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
MSB, tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini bildirdi. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T18:43+0300
2022-09-25T18:43+0300
ukrayna krizi
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sevkiyat
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" denildi.
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türkiye, rusya, ukrayna, tahıl, sevkiyat

Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

18:43 25.09.2022
© AATahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© AA
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MSB, tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" denildi.
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