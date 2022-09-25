https://sputniknews.com.tr/20220925/tahil-sevkiyati-kapsaminda-9-gemi-daha-ukraynadan-hareket-etti-1061608629.html
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
MSB, tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini bildirdi. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T18:43+0300
2022-09-25T18:43+0300
2022-09-25T18:43+0300
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tahıl
sevkiyat
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" denildi.
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türkiye, rusya, ukrayna, tahıl, sevkiyat
türkiye, rusya, ukrayna, tahıl, sevkiyat
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
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MSB, tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" denildi.