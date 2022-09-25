https://sputniknews.com.tr/20220925/tacikistan-kirgizistanla-muzakerelere-devam-etmeye-haziriz-1061599232.html

Tacikistan: Kırgızistan'la müzakerelere devam etmeye hazırız

Tacikistan: Kırgızistan'la müzakerelere devam etmeye hazırız

Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin, ülkesinin bölgesinde barış ve güvenliği temin etmek için elinden geleni yapacağını belirterek, "Müzakerelere devam... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T12:32+0300

2022-09-25T12:32+0300

2022-09-25T12:34+0300

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Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Kırgızistan-Tacikistan sınırında önceki haftalarda yaşanan çatışmalar ve son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.19 Eylül'de Kırgızistan ve Tacikistan sınırdaki durumun çözümü için protokol imzalandığını hatırlatan Muhriddin, "İki tarafın birlikleri ve askeri ekipmanlarının daimi mevkilerine geri çekilmesi gerekiyor. Sınır bölgesinde ortak bir denetim icra edildi. Ulaşılan anlaşmaların uygulanmasını izlemek için ortak bir görev gücü tesis edildi. En önemlisi iki taraf özellikle siyasi ve diplomatik araçlarla ikili konuları çözmek konusunda taahhütlerini teyit etti" dedi.Kırgız yetkililerin BM'de Tacik-Kırgız sınırında yaşanan çatışmalara yönelik yaptığı açıklamalara işaret eden Muhriddin, sınır meselesinin 'BM Genel Kurulu'nda temelsiz şekilde gündeme getirilmesinin üzücü' olduğunu söyledi.Muhriddin, iki ülke arasında geçen 20 yılda yapılan müzakereler vesilesiyle onlarca protokol imzalandığını, Kırgızistan’da iktidarın değişimiyle yeni gelen liderliğin tutumuna göre bu protokollerin kısmen uygulandığını aktardı.Sınır meselelerinin popülist ve kriz çıkaran açıklamalarla çözülemeyeceğini ifade eden Muhriddin, tarafların siyasi iradesi temelinde düşünceli ve ortak çalışmaya ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.Muhriddin, bugün itibarıyla iki ülke sınırının yüzde 61’ini oluşturan 602 kilometrelik kısmına yönelik taslak açıklama geliştirebildiklerini ve bu konuda anlaşabildiklerini anlattı.'Birlikte yaşama hakkına olan inancımız tam'Tacikistan’ın barışın değerini bildiğini ve bölgesinde istikrarı ve güvenliği temin etmek için elinden geleni yapacağını vurgulayan Muhriddin, "Müzakerelere devam etmeye hazırız. Tacik ve Kırgız halklarının uyum, dostluk ve barış atmosferini birlikte inşa etme ve birlikte yaşama hakkına olan inancımız tamdır" diye konuştu.Muhriddin, çatışmaların sınırın Tacikistan tarafında yol açtığı can kaybı ve maddi hasarlar nedeniyle Kırgızistan tarafını sorumlu tutarak, "Tacik-Kırgız sınırında gelecek sefer herhangi bir gerilimin sorumluluğu özellikle Kırgızistan'ın üzerinde olacaktır" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220916/kirgizistan-tacik-gucleri-sinirda-bombardimana-basladi-1061254719.html

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tacikistan, kırgızistan, sınır, çatışma, müzakere