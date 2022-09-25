https://sputniknews.com.tr/20220925/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-100e-yakin-yabanci-parali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1061608047.html

Rus ordusu Zaporojye bölgesinde 100’e yakın yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdi

Rus ordusu Zaporojye bölgesinde 100’e yakın yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye bölgesinde Ukrayna tarafında savaşan 100’e yakın yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdiğini... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T18:28+0300

2022-09-25T18:28+0300

2022-09-25T18:28+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

zaporojye

paralı asker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054573425_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_f7b2d0a11168a80c7c390be6d8c30593.jpg

Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan bakanlık, Rus ordusunun Zaporojye bölgesinde Ukrayna tarafında savaşan 100’e yakın yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdiğini ifade etti.Açıklamada, “Yabancı paralı askerlerin Zaporojye kentinin yakınlarında geçici olarak konuşlandırıldığı noktaya yapılan füze saldırısıyla 100'e kadar militan ve 15 askeri teçhizat imha edildi” ifadelerine yer verildi.Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin ayrıca Herson bölgesinde Ukrayna ordusunun 46. Hava Süvari ve 60. Piyade tugaylarının kalıcı konuşlanma noktalarını ve iletişim merkezini vurduğu, saldırılar sonucu yaklaşık 30 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna ordusunun son bir günde ise Nikolayev-Krivoy Rog istikametindeki kayıplarının 110 personel ve 13 askeri teçhizat olduğu vurgulandı.Saldırılardan birinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) 72. Mekanize Tugayı’nın araçlarının onarım ve bakım ünitesini hedef aldığına dikkat çekilen açılamada, bu birlikte yaklaşık 50 militanın ve 28 adet askeri aracın etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi.Açıklamada, Rus topçu kuvvetlerinin 79. Hava Saldırı Tugayı'nın Maryinka yönünde ilerleme girişimini engelledikleri, Ukrayna ordusunun burada da yaklaşık 50 can kaybı verdiği kaydedildi.Taktik ve saldırı uçaklarının, füze ve topçu birliklerinin ateşiyle Nikolayev bölgesindeki 80. Hava Saldırı Tugayının komuta noktasının, ayrıca Dnepropetrovsk, Nikolayev ve Zaporojye bölgelerinde atış mevzilerinde 7 topçu müfrezesinin etkisiz hale getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Nikolayev bölgesinde bir HIMARS yüksek hareketli topçu roket sisteminin atış rampasının vurulduğu kaydedildi.Açıklamada, Rus avcı uçaklarının ise Ukrayna’ya ait 2 adet MiG-29 uçağını, hava savunma kuvvetlerinin 12 insansız hava aracını düşürdükleri, çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan 21 mermiyi ve ABD yapımı 3 adet HARM anti-radar füzesini önledikleri vurgulandı.

rusya

ukrayna

zaporojye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, zaporojye, paralı asker