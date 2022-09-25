https://sputniknews.com.tr/20220925/ressam-ve-sair-komet-hayatini-kaybetti-1061605297.html

Ressam ve şair ‘Komet’ hayatını kaybetti

Ressam ve şair ‘Komet’ hayatını kaybetti

Komet adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun 81 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T16:10+0300

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türkiye

gürkan coşkun

ressam

şair

komet

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Ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında kansere yenik düştü. Ölüm haberini Alef Yayınevi, sosyal medya hesabından ”Hoşçakal Komet” mesajıyla haberi duyurdu.Genellikle hayalle gerçeği harmanladığı resim ve gravürleriyle tanınan ve ‘kuyruklu yıldız’ anlamına da gelen ‘Komet’ ismini kullanan sanatçı, Mehmet Güleryüz’ün, ‘Güldüğüme Bakma’ adlı nehir söyleşisinde anlattığına göre ismini ‘Bill Haley & His Comets’ grubundan esinlenerek aldı.Komet kimdir?Komet adıyla tanınan ressam ve şair Gürkan Coşkun, 1941 yılında Çorum’da doğdu. Çorum Lisesi'nden mezun oldu. 1960–1967 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) eğitim gören sanatçı, Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer Atölyeleri’nde çalıştı. Çeşitli insan görünümlerini karmaşık ve kalabalık gruplar halinde fantastik bir yönelimle tuvale yansıtan Komet, bu dönem resimlerinde en çok siyah rengi kullandı. Sanatçı, kırmızı, pembe ve sarılarla ölüm ve acı temasını vurguladı.Yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdüren ressam, Türkiye'de on beş, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açtı. Komet ayrıca, birçok uluslararası sergiye katıldı. Eserleri, Lozan Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde yer alıyor.2004 yılında 'Koşarak Geldim Çorabı Deldim' adlı anı kitabını yayımlayan Komet'in önceki yıllarda çeşitli dergilerde yer almış şiirleri de 2007 yılında 'Olabilir Olabilir' adıyla kitap olarak yayınlandı.

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