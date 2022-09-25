Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220925/pakistana-yardim-malzemesi-tasiyan-iyilik-treni-kocaeliden-ugurlandi-1061594715.html
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' Kocaeli'den uğurlandı
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' Kocaeli'den uğurlandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini, sel felaketinin... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T09:18+0300
2022-09-25T09:18+0300
dünya
pakistan
türkiye
yardım
tren
kocaeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1061594822_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4a86ad923ab15984c7c335d3f738e3b1.jpg
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, hazırlanan 697 bin kilogram insani yardım malzemesinin 28 vagondan oluşan 'İyilik Treni'ne yükleme işlemi, Köseköy Lojistik Müdürlüğü'nde tamamlandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, dost ve kardeş ülke Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden dolayı Türkiye'nin başlattığı 'İyilik Treni' seferlerine Kocaeli'de devam edildiğini kaydetti.Marmara Bölgesi'nde bulunan illerin ortak noktasının Kocaeli olduğunu ifade eden Ulusoy, "Toplamda 55 bin koli hedeflenmişken bugün itibarıyla koli adetimizi 62 bine tamamladık. İnşallah bir sonraki hafta için hazırlanan programla da bu hedefimiz 72 bin olarak revize edilmiş olacaktır. Yani bize Marmara Bölgesi'ne verilen koli sayısını biz bölge olarak aşmış durumdayız. Bu kolileri ilimize ulaştıran komşu illerimize, ilimizdeki sanayicilerimize, AFAD çalışanlarımıza, TCDD'ye, emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.12. 'İyilik Treni', daha sonra dualarla uğurlandı.Törene, Ulusoy, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, diğer protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220924/pakistanda-muson-yagmurlari-sebebiyle-olenlerin-sayisi-1606ya-cikti-1061575961.html
pakistan
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1061594822_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_dcc47f404602d2028905d19448dc0941.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, türkiye, yardım, tren, kocaeli
pakistan, türkiye, yardım, tren, kocaeli

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' Kocaeli'den uğurlandı

09:18 25.09.2022
© AAAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştıracak 'İyilik Treni' Kocaeli'den hareket etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştıracak 'İyilik Treni' Kocaeli'den hareket etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştıracak 'İyilik Treni' Kocaeli'den hareket etti.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, hazırlanan 697 bin kilogram insani yardım malzemesinin 28 vagondan oluşan 'İyilik Treni'ne yükleme işlemi, Köseköy Lojistik Müdürlüğü'nde tamamlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, dost ve kardeş ülke Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden dolayı Türkiye'nin başlattığı 'İyilik Treni' seferlerine Kocaeli'de devam edildiğini kaydetti.
Marmara Bölgesi'nde bulunan illerin ortak noktasının Kocaeli olduğunu ifade eden Ulusoy, "Toplamda 55 bin koli hedeflenmişken bugün itibarıyla koli adetimizi 62 bine tamamladık. İnşallah bir sonraki hafta için hazırlanan programla da bu hedefimiz 72 bin olarak revize edilmiş olacaktır. Yani bize Marmara Bölgesi'ne verilen koli sayısını biz bölge olarak aşmış durumdayız. Bu kolileri ilimize ulaştıran komşu illerimize, ilimizdeki sanayicilerimize, AFAD çalışanlarımıza, TCDD'ye, emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
12. 'İyilik Treni', daha sonra dualarla uğurlandı.
Törene, Ulusoy, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, diğer protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.
Pakistan’da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1606 oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
DÜNYA
Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1600'ü geçti
Dün, 00:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала