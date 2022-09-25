https://sputniknews.com.tr/20220925/neset-ertasin-oglu-babamizin-istemedigi-bir-film-cekilmekte-biz-de-derdimizi-anlatiyoruz-1061611374.html

Neşet Ertaş'ın oğlu: Babamızın istemediği bir film çekilmekte, biz de derdimizi anlatıyoruz

Neşet Ertaş'ın oğlu: Babamızın istemediği bir film çekilmekte, biz de derdimizi anlatıyoruz

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın 10. ölüm yıl dönümünde 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi ailenin gündemine geldi. Ünlü ozanın oğlu Hüseyin Ertaş, "Babamızın... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T23:14+0300

2022-09-25T23:14+0300

2022-09-25T23:14+0300

türkiye

neşet ertaş

film

tepki

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Kırşehir'de 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi ile ilgili açıklamalarda bulanan Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, herkesin kendine yakışanı yaptığını söyledi. Ertaş, "Babamızın istemediği bir şeyi biz de karşı çıktığımız için aile karşı çıkıyor diye bir yandan saldırılar yapılıyor ama mesele şudur; babamızın istemediği bir film çekilmekte. Biz bugün ilk defa göz önüne çıkıp kameralara derdimizi anlatalım dedik. Onu anlatırken bile, bu yaptığımız iş bile karşı tarafa ne kadar yüzsüzlük diyeceğim, yüzsüzlükte sınır yok. Biz derdimizi anlatırken bile bunu fırsat bilip çektikleri filmin reklamlarını yapmışlar. Başkaları adına utanmak diye bir şey varsa en güzel örneği budur efendim" dedi. Babasının 40 kiloda kanserle mücadele ettiğini aktaran Hüseyin Ertaş, "40 kiloya düşmüş, kanserle savaşan bir insanın hastaneye yatmadan 6 gün önce evine noter götürüp imzasını almak hangi şerefli bir insana yakışır. Ondan sonra da 'ben muvafakatname aldım' diye ortalıkla dolaşmak hangi adam kalıbına yakışır. Sonra da bunu satıp bile bile göz göre göre gerçekleri bile bile kitabını satıp, bunun üzerinden hala bir yerlere varmaya çalışmak nasıl bir insanlığa yakışır. Kitap kitap diyorlar. Babam '15 senede bir kitap bitmez mi, benim ölmemi bekliyor bu' dediği adam hakkında biz hiçbir zaman açıklama yapmadık, hiçbir işine de karışmadık"" diye konuştu. Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın ise ailenin babalarının iradesine sahip çıkmaya çalıştığını söyleyerek, şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20220925/bozkirin-tezenesi-neset-ertas-mezari-basinda-anildi-1061601711.html

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neşet ertaş, film, tepki