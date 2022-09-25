https://sputniknews.com.tr/20220925/msb-pence-ve-pence-kilit-operasyon-bolgelerinde-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1061599756.html
MSB: Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, “Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi” açıklamasında bulundu. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T12:37+0300
2022-09-25T12:37+0300
2022-09-25T12:37+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
irak
pençe kilit operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), irak, pençe kilit operasyonu
milli savunma bakanlığı (msb), irak, pençe kilit operasyonu
MSB: Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, “Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi” açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.