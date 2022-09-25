https://sputniknews.com.tr/20220925/mersinde-hoparlorlerden-hava-saldirisi-ikazi-yapildi-valilik-endiseye-kapilmayin-dedi-1061593974.html

Mersin'de hoparlörlerden 'hava saldırısı' ikazı yapıldı: Valilik 'Endişeye kapılmayın' dedi

Mersin'de hoparlörlerden 'hava saldırısı' ikazı yapıldı: Valilik 'Endişeye kapılmayın' dedi

Mersin'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi kapsamında deneme amacıyla çalan yüksek sesli siren ve hava... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T05:04+0300

2022-09-25T05:04+0300

2022-09-25T05:04+0300

türkiye

mersin

hava saldırısı

ikaz sistemi

anons

mersin valiliği

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Kent genelinde, saat 13.30 sıralarında aniden çalan siren sesleri ve hava saldırısı ihtimali anonsu halkı tedirgin etti. Siren sesinin ardından yapılan "İlimiz ve ilçeleri için hava saldırısı ihtimalini bildiren sarı ikaz verilmiştir. Sığınak ya da sığınma yerine gitmek için hazırlanın" anonsunu duyanlar, paniğe kapıldı. Cep telefonlarıyla video çekenler, sosyal medyada paylaştı. Daha sonra hoparlörlerden halka sakin olmaları çağrısı yapılıp, sirenlerin çalma nedeni açıklandı.Mersin Valiliği’nden uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada, "AFAD tarafından hayata geçirilen İKAS Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, bugün saat 13.30'da ilimiz genelinde yapılacak olan ikaz ve yüksek sesli siren sesleri, test amaçlı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın, bu testlerden dolayı endişeye kapılmaması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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mersin, hava saldırısı, ikaz sistemi, anons, mersin valiliği