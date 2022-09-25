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Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
Malatya'da, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
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Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen TIR ile hafif ticari araç Muratlı Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanın 1 kişi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220916/yilin-surucusu-secilmisti-ilk-kazasinda-yasamini-yitirdi-1061264128.html
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malatya, mala, tir, kaza, trafik kazası
malatya, mala, tir, kaza, trafik kazası

Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

10:17 25.09.2022
© DHAMalatya'da, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malatya'da, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© DHA
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Malatya'da, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen TIR ile hafif ticari araç Muratlı Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanın 1 kişi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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