https://sputniknews.com.tr/20220925/kayseride-kopek-besleme-kavgasi-hayvanseverler-darp-raporu-aldi-1061595335.html

Kayseri'de köpek besleme kavgası: Hayvanseverler darp raporu aldı

Kayseri'de köpek besleme kavgası: Hayvanseverler darp raporu aldı

Kayseri'de hayvanseverler ile yoldan geçen baba-oğul arasında 'hayvan besleme' nedeniyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Hayvanların mahallelerinde beslenmesini... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T09:41+0300

2022-09-25T09:41+0300

2022-09-25T09:42+0300

türkiye

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Kayseri'de hayvanseverler ile baba-oğul arasında 'köpek besleme' kavgası çıktı.Olay, dün öğle saatlerinde, Kocasinan ilçesi Molu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir grup hayvansever, yol kenarındaki köpekleri beslerken yanlarına, otomobille, M.K. ve oğlu İ.K. geldi.Hayvanların mahallelerinde beslenmesini istemeyen baba-oğul ile hayvanseverler arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.Kavga sonrası baba ve oğlu, olay yerinden araçlarıyla ayrılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.Kavga anını ise hayvanseverlerden biri cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde M.K.'nın araçtan indikten sonra hayvansever kadınlara, "Bu yapılanlar doğru mu? Burası köy yolu. Burası besleme yeri mi?" dediği duyuldu.Hayvanseverler ise bu sözlere, "O zaman söyleyin belediye köpekleri buraya atmasın. Biz de beslemeyelim" yanıtını verdi.Tartışma sonrası, M.K.'nın telefonla kayıt alan kadına yumruk atıp, telefonunu düşürdüğü görüldü. Ardından da kadınların kendilerine yumruk atan M.K.'ya biber gazı ve tekmeyle karşılık verdiği kamera kayıtlarına yansıdı.'Gönüllü yapıyoruz'Hayvanseverler, bugün aynı bölgedeki sokak köpeklerini besledi.Yaşadıkları olayı anlatan Zeynep Polat, "Yaklaşık 5- 6 yıldır köpekleri besliyoruz. Önceki zamanlarda evimizin çevresinde besleme yapıyorduk. Evimizin çevresindeki köpekler toplanmaya başlayınca bu tarz arazileri öğrendik. Bu araziler, otoyol kenarları ve dağlık araziler gibi yerleri keşfettik. Daha sonrasında gönüllü olarak buralara gelmeye başladık. Ortalama 10 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. Kendi aramızda destek topluyoruz. Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz" diye konuştu.'Bu işin peşini bırakmayacağız'Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:'Hepimizin raporu var'Köpek beslediği esnada baba ve oğlu tarafından saldırıya uğradıklarını belirten Aycan Köle ise "Dün yanımıza bir araba durdu. Bize bağırmaya başladılar. Ne olduğunu anlamadık. Bizim yanlış yaptığımızı söylediler. Bu köpekleri beslemememiz gerektiğini söylediler. Burasının kendi arazileri olduğunu ve devlete ait olmadığını söylediler. Biz de burasının devletin yolu olduğunu söyledik. Bu sefer arabadan çıkıp bizi darbetmeye başladılar. Telefonla çekmeye başladık. Biz çekmeye başlayınca da telefona yumruk attılar. O sırada jandarma geldi. Hepimizin darp raporu var. Bunun dışında Molu halkıyla hiçbir problemimiz yok. Ancak o iki şahıs tarafından darbedildik" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220721/kopek-besleme-tartismasinda-3-kisinin-oldugu-olayin-ardindan-20-yillik-husumet-cikti-1058954168.html

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