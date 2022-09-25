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Kabine yarın toplanacak: Gündem ekonomi
Kabine yarın toplanacak: Gündem ekonomi
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının gündemi ekonomi olacak. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T15:41+0300
2022-09-25T15:41+0300
politika
türkiye
kabine
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Son dönemde enflasyon ile mücadelede atılan adımlar ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de, toplantıda ele alınması bekleniyor.Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarının da görüşüleceği Kabine'de, Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilimin de gündemde olması bekleniyor.. Toplantının ardından Erdoğan açıklama yapacak.
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türkiye, kabine, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
türkiye, kabine, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı

Kabine yarın toplanacak: Gündem ekonomi

15:41 25.09.2022
© AAKabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının gündemi ekonomi olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Son dönemde enflasyon ile mücadelede atılan adımlar ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de, toplantıda ele alınması bekleniyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarının da görüşüleceği Kabine'de, Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilimin de gündemde olması bekleniyor.. Toplantının ardından Erdoğan açıklama yapacak.
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