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İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması için gösteri
İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması için gösteri
İspanya'daki 'Hayvanlara Kötü Muameleye Karşı Hayvanseverler Partisi' (PACMA), boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle başkent Madrid'deki Las Ventas arenası... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
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ispanya, madrid, boğa güreşi, gösteri, фото
ispanya, madrid, boğa güreşi, gösteri, фото

İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması için gösteri

00:16 25.09.2022
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İspanya'daki 'Hayvanlara Kötü Muameleye Karşı Hayvanseverler Partisi' (PACMA), boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle başkent Madrid'deki Las Ventas arenası önünde gösteri yaptı.
© AADünyadaki en büyük boğa güreşi arenalarından biri olan Las Ventas'ın önünde toplanan İspanya'nın dört bir yanından gelen hayvansever derneklerin temsilcileri ve PACMA sempatizanları, boğa güreşlerinin ülke genelinde yasaklanmasını istedi.
Dünyadaki en büyük boğa güreşi arenalarından biri olan Las Ventas'ın önünde toplanan İspanya'nın dört bir yanından gelen hayvansever derneklerin temsilcileri ve PACMA sempatizanları, boğa güreşlerinin ülke genelinde yasaklanmasını istedi. - Sputnik Türkiye
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© AA
Dünyadaki en büyük boğa güreşi arenalarından biri olan Las Ventas'ın önünde toplanan İspanya'nın dört bir yanından gelen hayvansever derneklerin temsilcileri ve PACMA sempatizanları, boğa güreşlerinin ülke genelinde yasaklanmasını istedi.
© AA"Boğa güreşleri kaldırılsın", "Boğaları seviyoruz", "Vahşete son" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, arena çevresinde yürüyüş yaptıktan sonra ana giriş kapısına gelerek, yeşil renkli fularlarını havaya kaldırarak bu etkinliğin yasaklanması için sembolik bir mesaj verdi.
Boğa güreşleri kaldırılsın, Boğaları seviyoruz, Vahşete son yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, arena çevresinde yürüyüş yaptıktan sonra ana giriş kapısına gelerek, yeşil renkli fularlarını havaya kaldırarak bu etkinliğin yasaklanması için sembolik bir mesaj verdi. - Sputnik Türkiye
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© AA
"Boğa güreşleri kaldırılsın", "Boğaları seviyoruz", "Vahşete son" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, arena çevresinde yürüyüş yaptıktan sonra ana giriş kapısına gelerek, yeşil renkli fularlarını havaya kaldırarak bu etkinliğin yasaklanması için sembolik bir mesaj verdi.
© AAYapılan konuşmalarda, "İspanya genelindeki boğa güreşlerinde her yıl binlerce hayvan en acımasız şekillerde öldürülüyor. Boğa güreşlerinin toplumun çoğunluğu tarafından reddedilmesine rağmen yönetimler bunu kamu parasıyla sübvanse etmeye devam ediyor ve PACMA dışındaki tüm siyasi partiler taraf olmaya devam edip, yasağı desteklemiyor" denildi.
Yapılan konuşmalarda, İspanya genelindeki boğa güreşlerinde her yıl binlerce hayvan en acımasız şekillerde öldürülüyor. Boğa güreşlerinin toplumun çoğunluğu tarafından reddedilmesine rağmen yönetimler bunu kamu parasıyla sübvanse etmeye devam ediyor ve PACMA dışındaki tüm siyasi partiler taraf olmaya devam edip, yasağı desteklemiyor denildi. - Sputnik Türkiye
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© AA
Yapılan konuşmalarda, "İspanya genelindeki boğa güreşlerinde her yıl binlerce hayvan en acımasız şekillerde öldürülüyor. Boğa güreşlerinin toplumun çoğunluğu tarafından reddedilmesine rağmen yönetimler bunu kamu parasıyla sübvanse etmeye devam ediyor ve PACMA dışındaki tüm siyasi partiler taraf olmaya devam edip, yasağı desteklemiyor" denildi.
© AFP 2022 / THOMAS COEXİspanya'da 11. yüzyılda başlayan ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren arenalarda kültürel bir etkinlik olarak yapılan boğa güreşleri, 2013 yılında Senato'da yapılan oylama ile İspanya'nın kültürel değeri olarak tanınmış ve korunmasına, teşvik edilmesine ve yasal düzenleme getirilmesine karar verilmişti.
İspanya'da 11. yüzyılda başlayan ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren arenalarda kültürel bir etkinlik olarak yapılan boğa güreşleri, 2013 yılında Senato'da yapılan oylama ile İspanya'nın kültürel değeri olarak tanınmış ve korunmasına, teşvik edilmesine ve yasal düzenleme getirilmesine karar verilmişti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / THOMAS COEX
İspanya'da 11. yüzyılda başlayan ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren arenalarda kültürel bir etkinlik olarak yapılan boğa güreşleri, 2013 yılında Senato'da yapılan oylama ile İspanya'nın kültürel değeri olarak tanınmış ve korunmasına, teşvik edilmesine ve yasal düzenleme getirilmesine karar verilmişti.
© AFP 2022 / THOMAS COEXÜlkenin 17 özerk yönetimi arasında Kanarya Adaları 1991'de ve Katalonya 2010'da boğa güreşlerini yasaklamıştı.
Ülkenin 17 özerk yönetimi arasında Kanarya Adaları 1991'de ve Katalonya 2010'da boğa güreşlerini yasaklamıştı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / THOMAS COEX
Ülkenin 17 özerk yönetimi arasında Kanarya Adaları 1991'de ve Katalonya 2010'da boğa güreşlerini yasaklamıştı.
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