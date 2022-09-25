https://sputniknews.com.tr/20220925/ispanya-basbakani-sanchez-kovid-19a-yakalandi-1061605521.html

İspanya Başbakanı Sanchez Kovid-19'a yakalandı

İspanya Başbakanı Sanchez Kovid-19'a yakalandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T16:19+0300

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2022-09-25T16:19+0300

koronavirüs

ispanya

ispanya başbakanı pedro sanchez

kovid-19

pozitif

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Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Tüm önlemleri alarak çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Bugünkü parti etkinliğini iptal ettiğini de belirten Sanchez, durumuyla ilgili ayrıntıları paylaşmadı. Sanchez'in gelecek haftaki programını iptal edip etmeyeceği ise bilinmiyor.Sanchez, geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmış ve Cuma günü resmi bir etkinlikte yer almak için İspanya'ya dönmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20220923/dso-genel-direktorunden-kovid-19-aciklamasi-sonunu-gorebilmek-sonunda-oldugumuz-anlamina-gelmiyor-1061532176.html

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ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, kovid-19, pozitif