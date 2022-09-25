https://sputniknews.com.tr/20220925/ispanya-basbakani-sanchez-kovid-19a-yakalandi-1061605521.html
İspanya Başbakanı Sanchez Kovid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Kovid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T16:19+0300
2022-09-25T16:19+0300
2022-09-25T16:19+0300
koronavirüs
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
kovid-19
pozitif
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Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Tüm önlemleri alarak çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Bugünkü parti etkinliğini iptal ettiğini de belirten Sanchez, durumuyla ilgili ayrıntıları paylaşmadı. Sanchez'in gelecek haftaki programını iptal edip etmeyeceği ise bilinmiyor.Sanchez, geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmış ve Cuma günü resmi bir etkinlikte yer almak için İspanya'ya dönmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220923/dso-genel-direktorunden-kovid-19-aciklamasi-sonunu-gorebilmek-sonunda-oldugumuz-anlamina-gelmiyor-1061532176.html
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ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, kovid-19, pozitif
ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, kovid-19, pozitif
İspanya Başbakanı Sanchez Kovid-19'a yakalandı
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Tüm önlemleri alarak çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Bugünkü parti etkinliğini iptal ettiğini de belirten Sanchez, durumuyla ilgili ayrıntıları paylaşmadı. Sanchez'in gelecek haftaki programını iptal edip etmeyeceği ise bilinmiyor.
Sanchez, geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmış ve Cuma günü resmi bir etkinlikte yer almak için İspanya'ya dönmüştü.