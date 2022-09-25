Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://sputniknews.com.tr/20220925/ispanya-basbakani-sanchez-kovid-19a-yakalandi-1061605521.html
İspanya Başbakanı Sanchez Kovid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Kovid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T16:19+0300
2022-09-25T16:19+0300
koronavirüs
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
kovid-19
pozitif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056243249_0:0:705:398_1920x0_80_0_0_91796a86600ea61d6b855747d3cdb8d7.png
Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Tüm önlemleri alarak çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Bugünkü parti etkinliğini iptal ettiğini de belirten Sanchez, durumuyla ilgili ayrıntıları paylaşmadı. Sanchez'in gelecek haftaki programını iptal edip etmeyeceği ise bilinmiyor.Sanchez, geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmış ve Cuma günü resmi bir etkinlikte yer almak için İspanya'ya dönmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220923/dso-genel-direktorunden-kovid-19-aciklamasi-sonunu-gorebilmek-sonunda-oldugumuz-anlamina-gelmiyor-1061532176.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056243249_25:0:652:470_1920x0_80_0_0_5eae0c9ad339e79ff6aaf82b71ae04d2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, kovid-19, pozitif
ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, kovid-19, pozitif

İspanya Başbakanı Sanchez Kovid-19'a yakalandı

16:19 25.09.2022
© AP Photoİspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Tüm önlemleri alarak çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Bugünkü parti etkinliğini iptal ettiğini de belirten Sanchez, durumuyla ilgili ayrıntıları paylaşmadı. Sanchez'in gelecek haftaki programını iptal edip etmeyeceği ise bilinmiyor.
Sanchez, geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmış ve Cuma günü resmi bir etkinlikte yer almak için İspanya'ya dönmüştü.
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
KORONAVİRÜS
DSÖ Genel Direktörü'nden Kovid-19 açıklaması: Sonunu görebilmek, sonunda olduğumuz anlamına gelmiyor
23 Eylül, 02:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала