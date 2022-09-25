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İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T22:17+0300
2022-09-25T22:17+0300
2022-09-25T22:17+0300
deprem
dünya
iran
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İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA’nın haberine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Taht kenti olan deprem yerel saatle 18.55’te kaydedildi.5,1 büyüklüğündeki depremin yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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deprem, iran
İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem
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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İran’da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA’nın haberine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Taht kenti olan deprem yerel saatle 18.55’te kaydedildi.
5,1 büyüklüğündeki depremin yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.