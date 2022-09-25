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https://sputniknews.com.tr/20220925/fransada-pistten-cikan-ucak-golete-savruldu-1061593674.html
Fransa'da pistten çıkan uçak gölete savruldu
Fransa'da pistten çıkan uçak gölete savruldu
İsveç merkezli West Atlantic Havayolları'na ait Boeing 737 kargo uçağı, Fransa'nın Montpellier Havalimanı'na inişinde pistten çıkarak gölete savruldu. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T04:39+0300
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dünya
fransa
yolcu uçağı
uçak kazası
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Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosu (BEA) tarafından yapılan açıklamaya göre İsveç merkezli West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 tipi kargo uçağı, Montpellier Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı.Kargo uçağının gölete savrulduğu görüldü. Kazanın ardından havalimanı yolcu ve kargo uçuşlarına kapatıldı. Bölge yetkilileri, kargo yüklü uçaktan 3 kişinin kurtarıldığını, yaralı olmadıklarını kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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fransa, yolcu uçağı, uçak kazası
fransa, yolcu uçağı, uçak kazası

Fransa'da pistten çıkan uçak gölete savruldu

04:39 25.09.2022 (güncellendi: 04:40 25.09.2022)
© İHA / İHAİsveç merkezli West Atlantic Havayolları'na ait Boeing 737 kargo uçağı, Fransa'nın Montpellier Havalimanı'na inişinde pistten çıkarak gölete savruldu.
İsveç merkezli West Atlantic Havayolları'na ait Boeing 737 kargo uçağı, Fransa'nın Montpellier Havalimanı'na inişinde pistten çıkarak gölete savruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© İHA / İHA
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İsveç merkezli West Atlantic Havayolları'na ait Boeing 737 kargo uçağı, Fransa'nın Montpellier Havalimanı'na inişinde pistten çıkarak gölete savruldu.
Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosu (BEA) tarafından yapılan açıklamaya göre İsveç merkezli West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 tipi kargo uçağı, Montpellier Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı.
Kargo uçağının gölete savrulduğu görüldü. Kazanın ardından havalimanı yolcu ve kargo uçuşlarına kapatıldı.
Bölge yetkilileri, kargo yüklü uçaktan 3 kişinin kurtarıldığını, yaralı olmadıklarını kaydetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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