https://sputniknews.com.tr/20220925/fransada-pistten-cikan-ucak-golete-savruldu-1061593674.html
Fransa'da pistten çıkan uçak gölete savruldu
Fransa'da pistten çıkan uçak gölete savruldu
İsveç merkezli West Atlantic Havayolları'na ait Boeing 737 kargo uçağı, Fransa'nın Montpellier Havalimanı'na inişinde pistten çıkarak gölete savruldu. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T04:39+0300
2022-09-25T04:39+0300
2022-09-25T04:40+0300
dünya
fransa
yolcu uçağı
uçak kazası
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Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosu (BEA) tarafından yapılan açıklamaya göre İsveç merkezli West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 tipi kargo uçağı, Montpellier Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı.Kargo uçağının gölete savrulduğu görüldü. Kazanın ardından havalimanı yolcu ve kargo uçuşlarına kapatıldı. Bölge yetkilileri, kargo yüklü uçaktan 3 kişinin kurtarıldığını, yaralı olmadıklarını kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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fransa, yolcu uçağı, uçak kazası
fransa, yolcu uçağı, uçak kazası
Fransa'da pistten çıkan uçak gölete savruldu
04:39 25.09.2022 (güncellendi: 04:40 25.09.2022) Abone ol
İsveç merkezli West Atlantic Havayolları'na ait Boeing 737 kargo uçağı, Fransa'nın Montpellier Havalimanı'na inişinde pistten çıkarak gölete savruldu.
Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosu (BEA) tarafından yapılan açıklamaya göre İsveç merkezli West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 tipi kargo uçağı, Montpellier Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı.
Kargo uçağının gölete savrulduğu görüldü. Kazanın ardından havalimanı yolcu ve kargo uçuşlarına kapatıldı.
Bölge yetkilileri, kargo yüklü uçaktan 3 kişinin kurtarıldığını, yaralı olmadıklarını kaydetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.