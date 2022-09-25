https://sputniknews.com.tr/20220925/fenerbahceli-joao-pedroyu-canli-yayinda-ari-soktu-1061594265.html

Fenerbahçeli Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu

Fenerbahçeli Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu

Fenerbahçe'nin Brezilya asıllı İtalyan futbolcusu Joao Pedro, basın toplantısı sırasında talihsiz bir an yaşadı. 30 yaşındaki futbolcuyu canlı yayın sırasında... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T05:26+0300

2022-09-25T05:26+0300

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spor

fenerbahçe

joao pedro

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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tecrübeli forvet Joao Pedro basın mensuplarının karşısına çıktı. 30 yaşındaki futbolcu takımdaki durumdan, transfer sürecine, transfer döneminde adının Galatasaray'la anılmasından Beşiktaş derbisine kadar birçok konuda konuştu.Ancak Joao Pedro bu açıklamalar sırasında talihsiz bir an yaşadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan yıldız futbolcuyu açıklamaları sırasında bir arı rahatsız etti.Başının üstündeki kendisini rahatsız eden arıyı eliyle uzaklaştırmak isteyen Pedro, o esnada arıyı tuttu. Ancak Pedro'nun bu hareketi sonrası arı yıldız futbolcuyu soktu.Arının kendisini sokması sonrasında kısa süreli bir acı yaşayan Joao Pedro, basın toplantısı sonrasındaki fotoğraf çekiminde de bir acı yaşadığı ve elini sıktığı görüldü.

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fenerbahçe, joao pedro