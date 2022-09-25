https://sputniknews.com.tr/20220925/dunya-bankasindan-pakistana-2-milyar-dolarlik-yardim-1061605657.html
Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım
Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım
Dünya Bankası, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle 2 milyar dolar yardım yapılacağını duyurdu. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T16:23+0300
2022-09-25T16:23+0300
2022-09-25T16:23+0300
dünya
dünya bankası
pakistan
sel
sel felaketi
yardım
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1a/1043090053_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_8f933f9dd4115f3b27fb2839874a58ff.jpg
Dünya Bankası, Pakistan'da bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından acil yardım sağlanması amacıyla 2 milyar dolar bütçe ayrıldığını açıkladı. Organizasyonun Güney Asya bölgesinden sorumlu yeni Başkan Yardımcısı Martin Raiser, Pakistan ziyaretinde yaptığı açıklamada yardım sözünü yineleyerek, "Selde yaşanan ölümlerden ve yaşam kaynaklarının kaybından dolayı çok üzgünüz. Selden en çok etkilenenlere acil yardım sağlanması için federal ve eyalet hükümetleri ile çalışıyoruz" dedi.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile görüşme gerçekleştirmiş ve Pakistan'ın mevcut kredi portföyünün yeniden düzenlenmesini talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220925/pakistana-yardim-malzemesi-tasiyan-iyilik-treni-kocaeliden-ugurlandi-1061594715.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1a/1043090053_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_f8b65d6b0aff59bde9ff59fed05dcc1d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dünya bankası, pakistan, sel, sel felaketi, yardım, dolar
dünya bankası, pakistan, sel, sel felaketi, yardım, dolar
Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım
Abone ol
Dünya Bankası, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle 2 milyar dolar yardım yapılacağını duyurdu.
Dünya Bankası, Pakistan'da bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından acil yardım sağlanması amacıyla 2 milyar dolar bütçe ayrıldığını açıkladı.
Organizasyonun Güney Asya bölgesinden sorumlu yeni Başkan Yardımcısı Martin Raiser, Pakistan ziyaretinde yaptığı açıklamada yardım sözünü yineleyerek, "Selde yaşanan ölümlerden ve yaşam kaynaklarının kaybından dolayı çok üzgünüz. Selden en çok etkilenenlere acil yardım sağlanması için federal ve eyalet hükümetleri ile çalışıyoruz" dedi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile görüşme gerçekleştirmiş ve Pakistan'ın mevcut kredi portföyünün yeniden düzenlenmesini talep etmişti.