https://sputniknews.com.tr/20220925/dunya-bankasindan-pakistana-2-milyar-dolarlik-yardim-1061605657.html

Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım

Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım

Dünya Bankası, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle 2 milyar dolar yardım yapılacağını duyurdu. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T16:23+0300

2022-09-25T16:23+0300

2022-09-25T16:23+0300

dünya

dünya bankası

pakistan

sel

sel felaketi

yardım

dolar

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Dünya Bankası, Pakistan'da bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından acil yardım sağlanması amacıyla 2 milyar dolar bütçe ayrıldığını açıkladı. Organizasyonun Güney Asya bölgesinden sorumlu yeni Başkan Yardımcısı Martin Raiser, Pakistan ziyaretinde yaptığı açıklamada yardım sözünü yineleyerek, "Selde yaşanan ölümlerden ve yaşam kaynaklarının kaybından dolayı çok üzgünüz. Selden en çok etkilenenlere acil yardım sağlanması için federal ve eyalet hükümetleri ile çalışıyoruz" dedi.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile görüşme gerçekleştirmiş ve Pakistan'ın mevcut kredi portföyünün yeniden düzenlenmesini talep etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220925/pakistana-yardim-malzemesi-tasiyan-iyilik-treni-kocaeliden-ugurlandi-1061594715.html

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dünya bankası, pakistan, sel, sel felaketi, yardım, dolar