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https://sputniknews.com.tr/20220925/dunya-bankasindan-pakistana-2-milyar-dolarlik-yardim-1061605657.html
Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım
Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım
Dünya Bankası, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle 2 milyar dolar yardım yapılacağını duyurdu. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T16:23+0300
2022-09-25T16:23+0300
dünya
dünya bankası
pakistan
sel
sel felaketi
yardım
dolar
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Dünya Bankası, Pakistan'da bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından acil yardım sağlanması amacıyla 2 milyar dolar bütçe ayrıldığını açıkladı. Organizasyonun Güney Asya bölgesinden sorumlu yeni Başkan Yardımcısı Martin Raiser, Pakistan ziyaretinde yaptığı açıklamada yardım sözünü yineleyerek, "Selde yaşanan ölümlerden ve yaşam kaynaklarının kaybından dolayı çok üzgünüz. Selden en çok etkilenenlere acil yardım sağlanması için federal ve eyalet hükümetleri ile çalışıyoruz" dedi.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile görüşme gerçekleştirmiş ve Pakistan'ın mevcut kredi portföyünün yeniden düzenlenmesini talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220925/pakistana-yardim-malzemesi-tasiyan-iyilik-treni-kocaeliden-ugurlandi-1061594715.html
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dünya bankası, pakistan, sel, sel felaketi, yardım, dolar
dünya bankası, pakistan, sel, sel felaketi, yardım, dolar

Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım

16:23 25.09.2022
© AFP 2022 / RIZWAN TABASSUMPakistan bayrağı
Pakistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / RIZWAN TABASSUM
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Dünya Bankası, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle 2 milyar dolar yardım yapılacağını duyurdu.
Dünya Bankası, Pakistan'da bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından acil yardım sağlanması amacıyla 2 milyar dolar bütçe ayrıldığını açıkladı.
Organizasyonun Güney Asya bölgesinden sorumlu yeni Başkan Yardımcısı Martin Raiser, Pakistan ziyaretinde yaptığı açıklamada yardım sözünü yineleyerek, "Selde yaşanan ölümlerden ve yaşam kaynaklarının kaybından dolayı çok üzgünüz. Selden en çok etkilenenlere acil yardım sağlanması için federal ve eyalet hükümetleri ile çalışıyoruz" dedi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile görüşme gerçekleştirmiş ve Pakistan'ın mevcut kredi portföyünün yeniden düzenlenmesini talep etmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştıracak 'İyilik Treni' Kocaeli'den hareket etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
DÜNYA
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' Kocaeli'den uğurlandı
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