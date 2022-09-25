https://sputniknews.com.tr/20220925/diyarbakir-batman-seferini-yapan-yolcu-treni-raydan-cikti-1061609482.html
Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni raydan çıktı
Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni raydan çıktı
Diyarbakır-Batman seferini yapan bir yolcu treninin makine bölümü ve bir vagonu, yolculuk sırasında raydan çıktı. Yol ulaşıma kapandı, şans eseri kazada... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T20:50+0300
2022-09-25T20:50+0300
2022-09-25T20:55+0300
türkiye
diyarbakır
batman
tren
tren kazası
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Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümü ile bir vagonu akşam saatlerinde Bozdemir İstasyonu girişinde raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, demir yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için bölgeye ekip sevk edilirken, yolcuların kara yolu ile Batman’a gönderileceği belirtildi.Trenin vinçle kaldırılmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açılacağı ifade edildi.
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diyarbakır, batman, tren, tren kazası
diyarbakır, batman, tren, tren kazası
Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni raydan çıktı
20:50 25.09.2022 (güncellendi: 20:55 25.09.2022) Abone ol
Diyarbakır-Batman seferini yapan bir yolcu treninin makine bölümü ve bir vagonu, yolculuk sırasında raydan çıktı. Yol ulaşıma kapandı, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Yolcuların kara yolu ile Batman’a gönderileceği öğrenildi.
Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümü ile bir vagonu akşam saatlerinde Bozdemir İstasyonu girişinde raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, demir yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için bölgeye ekip sevk edilirken, yolcuların kara yolu ile Batman’a gönderileceği belirtildi.
Trenin vinçle kaldırılmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açılacağı ifade edildi.