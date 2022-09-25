https://sputniknews.com.tr/20220925/dezenfektan-diye-satilan-8-ton-etil-alkol-ele-gecirildi-1061601234.html
Dezenfektan diye satılan 8 ton etil alkol ele geçirildi
Dezenfektan diye satılan 8 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir'de dezenfektan adı altında satışa sunulmak üzere ambalajlanmış 8 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T13:10+0300
2022-09-25T13:10+0300
2022-09-25T13:10+0300
türkiye
türkiye
izmir
etil alkol
dezenfektan
polis
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada dezenfektan adı altında sahte içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığını belirledi.Şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip yürüten polis, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Buca ilçelerindeki iş yeri, depo ve üç araçta arama yaptı.Aramalarda kolilere konulmuş bidonlar içinde toplam 8 ton etil alkol ele geçirildi.Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan ve ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220528/kocaelinde-1400-litre-etil-alkol-ele-gecirildi-1056758225.html
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türkiye, izmir, etil alkol, dezenfektan, polis
türkiye, izmir, etil alkol, dezenfektan, polis
Dezenfektan diye satılan 8 ton etil alkol ele geçirildi
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İzmir'de dezenfektan adı altında satışa sunulmak üzere ambalajlanmış 8 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada dezenfektan adı altında sahte içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığını belirledi.
Şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip yürüten polis, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Buca ilçelerindeki iş yeri, depo ve üç araçta arama yaptı.
Aramalarda kolilere konulmuş bidonlar içinde toplam 8 ton etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan ve ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı.