https://sputniknews.com.tr/20220925/denizlide-dusen-helikopterin-enkazi-kaldirildi-4-yaralinin-tedavisi-devam-ediyor-1061603058.html

Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı: 4 yaralının tedavisi devam ediyor

Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı: 4 yaralının tedavisi devam ediyor

Denizli'nin Çardak ilçesinde, Kastamonu'dan Marmaris'teki yangına desteğe giderken düşen ve Rus uyruklu bir mühendis ile bir teknisyenin hayatını kaybettiği... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T14:51+0300

2022-09-25T14:51+0300

2022-09-25T14:51+0300

türkiye

denizli

helikopter

helikopter kazası

rus

türk

yaralı

enkaz

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Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına destek için havalanan KA 32 tipi yangın söndürme helikopteri, 21 Eylül saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. Kazada Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti. Türk pilot Ömer Kaan Çakır ile Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem ve Rus uyruklu teknisyen Georgii Onuchin, 2'nci pilot İgor Turkov ve pilot İlya Ivesenkhıo ise yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Kenan Erdem, taburcu edildi. Diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor.Çardak Havaalanı ile Acıgöl arasındaki araziye düşen, KA32 tipi helikopterin enkazında kaza kırım ekiplerinin incelemesi tamamlandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesinin bitmesinin ardından helikopter enkazı ve çevreye yayılan parçalar vinçle kaldırılıp, yüklendiği TIR'la Ankara'ya götürüldü.

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