https://sputniknews.com.tr/20220925/demirtas-baskan-aponun-heykelini-dikecegiz-ifadesi-yanlis-anlasilmaya-cok-musait-bir-ifadeydi-1061610380.html

Demirtaş: 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' ifadesi yanlış anlaşılmaya çok müsait bir ifadeydi

Demirtaş: 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' ifadesi yanlış anlaşılmaya çok müsait bir ifadeydi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, “Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz’ ifadesi hem bağlamından koparılmaya hem yanlış anlaşılmaya çok müsait bir ifadeydi... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T22:35+0300

2022-09-25T22:35+0300

2022-09-25T22:42+0300

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Halk TV programcıları İpek Özbey, Barış Pehlivan, Fikret Bila ve Salim Şen’in kendisine ilettiği soruları yanıtladı.Sorular ve Demirtaş'ın verdiği cevaplar ise şöyle:İpek Özbey: Saçınızı kazıtma protestosu çok konuşuldu. Sizi bunu yapmaya iten şey neydi? Nasıl gelişti?Barış Pehlivan: Cezaevinde tutuklu olduğunuz süreçte HDP'nin size ve ailenize yeteri kadar destek olduğunu düşünüyor musunuz? Yalnız bırakıldığınızı hissettiğiniz oldu mu? Daha önce dile getirdiğiniz 'sizi yaralayan dost fiskeleri' nelerdir?Açıkçası ilk zamanlarda bazı sorunlar, yetersiz yaklaşımlar oldu. Ancak zamanla tüm sorunlar aşıldı. Bu sorunlar kurumsal olmaktan çok bazı kişisel tutumların sonucuydu. Dost fiskesi dediğim, bu kişisel tutumlara bir sitemdi. Ailem hiçbir zaman yalnız bırakılmadı. Altı yıldır her hafta ailemi İstanbul’dan Edirne’ye HDP’li arkadaşlar getirip götürüyor. Keza avukat arkadaşları da HDP’li arkadaşlar cezaevine getirip götürüyor. Avukatlar aracılığıyla, HDP yönetimi ile düzenli iletişimimiz var. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi, ilk zamanlar bazı kişilerin öznel tutumlarından kaynaklı bazı sorunlar oldu ama kısa sürede aşıp yolumuza devam ettik.Barış Pehlivan: Cezaevi muhasebe yerleridir de, bugünkü Selahattin Demirtaş'ın dışarıda yaptıklarına ya da yapamadıklarına dair 'keşke'leri nelerdir?Fikret Bila: Kılıçdaroğlu aday olursa HDP destekler mi, yoksa aday mı çıkarır?İpek Özbey: Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretlerinde bulunmak ve vatandaşlarla konuşmak için Elazığ’a gitti. Kılıçdaroğlu Elazığ’a ulaşmadan önce şehrin sokaklarındaki bazı bilboardlara CHP’li yöneticilere ait olduğu iddia edilen sözlerin yer aldığı afişler asıldı. Bunun üzerine siz bir açıklama yaptınız; "Elazığlı hemșehrilerim başta olmak üzere tüm halkımız sağduyulu davranacak ve bu provokasyonlara asla alet olmayacaktır" dediniz. Provokasyonların halkta bir karşılığı olduğunu düşünüyor musunuz?İpek Özbey: "Toplum kutuplaşacaksa, demokrasiye ve insani evrensel değerlere inananlar ile faşistler ve hırsızlar halinde iki kutba ayrılmalı" demiştiniz. Şimdiki kutuplaşmanın adını nasıl koyarsınız?Salim Şen: Bugün tahliye olsanız, çıkar çıkmaz yapmayı planladığınız proje/plan/ eylem planı nelerdir, ilk atacağınız adım ve önceliğiniz ne olur?

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selahattin demirtaş, apo, halk tv, heykel, hdp