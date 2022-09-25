https://sputniknews.com.tr/20220925/cumhurbaskani-erdogan-musevilerin-ros-asana-bayramini-kutladi-1061610287.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle Musevi vatandaşları tebrik etti. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T22:19+0300
2022-09-25T22:19+0300
2022-09-25T22:19+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
roş aşana
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
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recep tayyip erdoğan, roş aşana
recep tayyip erdoğan, roş aşana
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle Musevi vatandaşları tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın asırlardır barış ve huzur içinde bir arada yaşıyor olması, ülkemizi her daim güçlü kılan en önemli niteliklerden birini teşkil etmektedir. Sahip olduğumuz bu zenginliklerin, ülkemizi her anlamda daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır. Bu vesileyle, İbrani takvimine göre 'yılbaşı'nı simgeleyen Roş Aşana'nın, başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum."