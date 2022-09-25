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Erdoğan: Enflasyonu faizi artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık dile getirilmiyor
Erdoğan: Enflasyonu faizi artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık dile getirilmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katılıyor. Erdoğan "Enflasyonu faizi artırarak kontrol... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. yıl özel ödülleri programında konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Enflasyonu faizi artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık dile getirilmiyor

15:52 25.09.2022 (güncellendi: 16:13 25.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına katılıyor. Erdoğan "Enflasyonu faizi artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık dile getirilmiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. yıl özel ödülleri programında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Abdülhamid Hanı anmak hepimizin boynunun borcudur.
Türkiye'nin son 20 yılında tarihimizin en önemli demokrasi atılımlarını gerçekleştirirken, tuzak ve oyun ile de mücadele ettik.
Türk ekonomisini çalkantılı dönemden geleneksel yöntem ile kurtarmanın mümkün olmadığını gördük. Alternatif ekonomi politikasını hayata geçirdik. Türkiye Ekonomi Model'inin hedefi ülkemizi cari fazla yoluyla büyütmek olmuştur.
Semerkant Zirvesi'nde, Türkevi'nde liderlerle görüştük. Türkiye artık eski Türkiye değil.
Faiz enflasyon bizzat bu işin sahipleri de ikrar ediyor. Enflasyonu faizi artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık hiç kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse bile ciddiye alınmıyor. Büyük liderler bile faizi düşürmenin faydası olduğunu ikrar etmeye başladılar. Başta Rusya. O da artık faizi düşürmeye başladı. Putin de geçmişte yüksek faizi savunurken artık 8.6'ya kadar düşürdü.
Yatırımcılara sesleniyorum, gelin kamu bankaları başta olmak üzere düşük faizle yatırıma davet ediyorum.
İnşallah Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır.
Başbakan olur vermeden sen ne yapabilirsin?
Yükselen enflasyonu şubattan itibaren makul seviyelere indireceğiz.
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