Erdoğan: Enflasyonu faizi artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık dile getirilmiyor

Türkiye'nin son 20 yılında tarihimizin en önemli demokrasi atılımlarını gerçekleştirirken, tuzak ve oyun ile de mücadele ettik.

Faiz enflasyon bizzat bu işin sahipleri de ikrar ediyor. Enflasyonu faizi artırarak kontrol altında tutma yaklaşımı artık hiç kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse bile ciddiye alınmıyor. Büyük liderler bile faizi düşürmenin faydası olduğunu ikrar etmeye başladılar. Başta Rusya. O da artık faizi düşürmeye başladı. Putin de geçmişte yüksek faizi savunurken artık 8.6'ya kadar düşürdü.