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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: MKE'den Hava Kuvvetleri'ne ilk uçak bombası sevkiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: MKE'den Hava Kuvvetleri'ne ilk uçak bombası sevkiyatı
Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yer alan... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T12:06+0300
2022-09-25T12:06+0300
mke
makine kimya endüstrisi kurumu (mke)
savunma
türkiye
recep tayyip erdoğan
uçak
bomba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan 2021 tarihinde, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası kampüsü içerisine kurulan Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi2nin açılışını gerçekleştirmişti. Açılış sonrasında hızla üretim faaliyetlerinin başladığı tesiste uçak bombalarında ve yeni nesil mühimmatlarda kullanılan; RDX, HMX ve CMX gibi enerjetik malzemeler seri üretime başladı.Dünya üzerinde sadece sayılı ülkelerde bulunan tesiste üretilen enerjetik malzemelerle dolumu yapılan uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20210629/tbmm-milli-savunma-komisyonu-sozcusu-kirazoglundan-mke-ozellestiriliyor-iddiasina-yanit-1044845922.html
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mke, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), türkiye, recep tayyip erdoğan, uçak, bomba
mke, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), türkiye, recep tayyip erdoğan, uçak, bomba

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: MKE'den Hava Kuvvetleri'ne ilk uçak bombası sevkiyatı

12:06 25.09.2022
© İHAAçılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yer alan Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi'nde üretilen uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.
Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yer alan Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi'nde üretilen uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© İHA
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Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yer alan Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi'nde üretilen uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan 2021 tarihinde, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası kampüsü içerisine kurulan Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi2nin açılışını gerçekleştirmişti.
Açılış sonrasında hızla üretim faaliyetlerinin başladığı tesiste uçak bombalarında ve yeni nesil mühimmatlarda kullanılan; RDX, HMX ve CMX gibi enerjetik malzemeler seri üretime başladı.
Dünya üzerinde sadece sayılı ülkelerde bulunan tesiste üretilen enerjetik malzemelerle dolumu yapılan uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
MKE - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2021
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