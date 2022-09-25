https://sputniknews.com.tr/20220925/cumhurbaskani-erdogan-duyurmustu-mkeden-hava-kuvvetlerine-ilk-ucak-bombasi-sevkiyati-1061597634.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: MKE'den Hava Kuvvetleri'ne ilk uçak bombası sevkiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: MKE'den Hava Kuvvetleri'ne ilk uçak bombası sevkiyatı

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yer alan... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T12:06+0300

2022-09-25T12:06+0300

2022-09-25T12:06+0300

mke

makine kimya endüstrisi kurumu (mke)

savunma

türkiye

recep tayyip erdoğan

uçak

bomba

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan 2021 tarihinde, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası kampüsü içerisine kurulan Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi2nin açılışını gerçekleştirmişti. Açılış sonrasında hızla üretim faaliyetlerinin başladığı tesiste uçak bombalarında ve yeni nesil mühimmatlarda kullanılan; RDX, HMX ve CMX gibi enerjetik malzemeler seri üretime başladı.Dünya üzerinde sadece sayılı ülkelerde bulunan tesiste üretilen enerjetik malzemelerle dolumu yapılan uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20210629/tbmm-milli-savunma-komisyonu-sozcusu-kirazoglundan-mke-ozellestiriliyor-iddiasina-yanit-1044845922.html

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mke, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), türkiye, recep tayyip erdoğan, uçak, bomba