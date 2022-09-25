https://sputniknews.com.tr/20220925/cumhurbaskani-erdogan-basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesini-ziyaret-etti--1061610934.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane personeli ile bir araya geldi. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T23:02+0300
2022-09-25T23:02+0300
2022-09-25T23:03+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi
ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'a eşlik etti.
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recep tayyip erdoğan, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, ziyaret
recep tayyip erdoğan, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
23:02 25.09.2022 (güncellendi: 23:03 25.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane personeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.
Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'a eşlik etti.