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https://sputniknews.com.tr/20220925/cumhurbaskani-erdogan-basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesini-ziyaret-etti--1061610934.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane personeli ile bir araya geldi. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T23:02+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi
ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'a eşlik etti.
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recep tayyip erdoğan, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, ziyaret
recep tayyip erdoğan, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

23:02 25.09.2022 (güncellendi: 23:03 25.09.2022)
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane personeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.
Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'a eşlik etti.
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