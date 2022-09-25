https://sputniknews.com.tr/20220925/cumhurbaskani-erdogan-basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesini-ziyaret-etti--1061610934.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane personeli ile bir araya geldi. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T23:02+0300

2022-09-25T23:02+0300

2022-09-25T23:03+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi

ziyaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1061611006_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2492a9555a1bda4a71ba03e62f9357d6.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ziyaretinde vatandaşlarla ve hastane personeliyle bir araya geldi.Ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erdoğan'a eşlik etti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, ziyaret