https://sputniknews.com.tr/20220925/cin-siyan-uydularini-uzaya-gonderdi-1061594486.html

Çin, 'Şiyan' uydularını uzaya gönderdi

Çin, 'Şiyan' uydularını uzaya gönderdi

Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan-14" ve "Şiyan-15" uydularını fırlattı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T05:33+0300

2022-09-25T05:33+0300

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yaşam

çin

uydu

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Xinhua ajansının haberine göre, uydular, Kuaycou-1A roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaycou-1A ile gerçekleştirilen 18'inci başarılı taşıma görevi oldu.Şiyan-14'ün bilimsel deneylerde ve uydu teknolojisi testlerinde kullanılması, Şiyan-15'in ise arazi etüdü, kent planlaması ve afet önleme çalışmaları için veri sağlaması amaçlanıyor.

çin

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