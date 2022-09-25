https://sputniknews.com.tr/20220925/cin-siyan-uydularini-uzaya-gonderdi-1061594486.html
Çin, 'Şiyan' uydularını uzaya gönderdi
Çin, 'Şiyan' uydularını uzaya gönderdi
Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan-14" ve "Şiyan-15" uydularını fırlattı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T05:33+0300
2022-09-25T05:33+0300
2022-09-25T05:33+0300
yaşam
çin
uydu
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Xinhua ajansının haberine göre, uydular, Kuaycou-1A roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaycou-1A ile gerçekleştirilen 18'inci başarılı taşıma görevi oldu.Şiyan-14'ün bilimsel deneylerde ve uydu teknolojisi testlerinde kullanılması, Şiyan-15'in ise arazi etüdü, kent planlaması ve afet önleme çalışmaları için veri sağlaması amaçlanıyor.
çin
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MIA „Rosiya Segodnya“
çin, uydu
Çin, 'Şiyan' uydularını uzaya gönderdi
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Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan-14" ve "Şiyan-15" uydularını fırlattı.
Xinhua ajansının haberine göre, uydular, Kuaycou-1A roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaycou-1A ile gerçekleştirilen 18'inci başarılı taşıma görevi oldu.
Şiyan-14'ün bilimsel deneylerde ve uydu teknolojisi testlerinde kullanılması, Şiyan-15'in ise arazi etüdü, kent planlaması ve afet önleme çalışmaları için veri sağlaması amaçlanıyor.