https://sputniknews.com.tr/20220925/chp-sozcusu-oztrak-bu-hukumetin-beyin-olumu-gerceklesti--1061597209.html
CHP Sözcüsü Öztrak: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti
CHP Sözcüsü Öztrak: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti
Öztrak, "Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz: Bu hükümetin beyin ölümü... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T11:24+0300
2022-09-25T11:24+0300
2022-09-25T11:24+0300
politika
faik öztrak
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
akp
ak parti
twitter
eleştiri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059479125_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb98540e289ae8d670b68b6cf95e8760.jpg
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti eleştirdi. Paylaşımında Öztrak, şu ifadeleri kullandı: "Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Çoklu organ yetmezliğiyle malul. Tükenmişlik sendromundan mustarip. Ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz, gençler kazanacak."
https://sputniknews.com.tr/20220924/chp-sozcusu-oztrak-tuketici-kredisi-faizleri-yuzde-20lerden-yuzde-30lara-ve-ustune-cikti-1061573410.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059479125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd587b2f90f08f7fa1267c8cb13f9a94.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), akp, ak parti, twitter , eleştiri
faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), akp, ak parti, twitter , eleştiri
CHP Sözcüsü Öztrak: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti
Abone ol
Öztrak, "Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti eleştirdi.
Paylaşımında Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
"Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Çoklu organ yetmezliğiyle malul. Tükenmişlik sendromundan mustarip. Ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz, gençler kazanacak."