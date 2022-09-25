https://sputniknews.com.tr/20220925/chp-sozcusu-oztrak-bu-hukumetin-beyin-olumu-gerceklesti--1061597209.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti

CHP Sözcüsü Öztrak: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti

Öztrak, "Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz: Bu hükümetin beyin ölümü... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T11:24+0300

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2022-09-25T11:24+0300

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti eleştirdi. Paylaşımında Öztrak, şu ifadeleri kullandı: "Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Çoklu organ yetmezliğiyle malul. Tükenmişlik sendromundan mustarip. Ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz, gençler kazanacak."

https://sputniknews.com.tr/20220924/chp-sozcusu-oztrak-tuketici-kredisi-faizleri-yuzde-20lerden-yuzde-30lara-ve-ustune-cikti-1061573410.html

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faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), akp, ak parti, twitter , eleştiri