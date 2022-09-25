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CHP Sözcüsü Öztrak: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti
CHP Sözcüsü Öztrak: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti
Öztrak, "Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz: Bu hükümetin beyin ölümü... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T11:24+0300
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti eleştirdi. Paylaşımında Öztrak, şu ifadeleri kullandı: "Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Çoklu organ yetmezliğiyle malul. Tükenmişlik sendromundan mustarip. Ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz, gençler kazanacak."
https://sputniknews.com.tr/20220924/chp-sozcusu-oztrak-tuketici-kredisi-faizleri-yuzde-20lerden-yuzde-30lara-ve-ustune-cikti-1061573410.html
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faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), akp, ak parti, twitter , eleştiri
faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), akp, ak parti, twitter , eleştiri

CHP Sözcüsü Öztrak: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti

11:24 25.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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Öztrak, "Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti eleştirdi.
Paylaşımında Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
"Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Çoklu organ yetmezliğiyle malul. Tükenmişlik sendromundan mustarip. Ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz, gençler kazanacak."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
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