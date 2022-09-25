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https://sputniknews.com.tr/20220925/barlas-turkiyenin-tek-alternatifi-turkiye-gibi-olmak-1061602468.html
Barlas: Türkiye'nin tek alternatifi Türkiye gibi olmak
Barlas: Türkiye'nin tek alternatifi Türkiye gibi olmak
Sabah yazarı Barlas yazısında “Türkiye'nin tek alternatifi ise Türkiye gibi olmak. Batı ile Doğu arasındaki eşit uzaklığımızı koruduğumuz müddetçe sırtımız... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
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Sabah yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında “Türkiye'nin önünde iki tane ibret verici örnek var. Bir tanesi Batı'ya tam teslim olmuş Ukrayna, diğeri de Batı'ya tamamen direniyor gibi görünenen İran. İkisinin de durumu ortada. Türkiye'nin tek alternatifi ise Türkiye gibi olmak. Batı ile Doğu arasındaki eşit uzaklığımızı koruduğumuz müddetçe sırtımız yere gelmez. Ama kazayla bu denge Doğu'ya veya Batı'ya kayarsa da başımız beladan kurtulmaz” ifadelerine yer verdi.
türkiye
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mehmet barlas, ukrayna, iran
mehmet barlas, ukrayna, iran

Barlas: Türkiye'nin tek alternatifi Türkiye gibi olmak

14:02 25.09.2022
© Fotoğraf : DHAMehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© Fotoğraf : DHA
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Sabah yazarı Barlas yazısında “Türkiye'nin tek alternatifi ise Türkiye gibi olmak. Batı ile Doğu arasındaki eşit uzaklığımızı koruduğumuz müddetçe sırtımız yere gelmez” ifadelerini kullandı.
Sabah yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında “Türkiye'nin önünde iki tane ibret verici örnek var. Bir tanesi Batı'ya tam teslim olmuş Ukrayna, diğeri de Batı'ya tamamen direniyor gibi görünenen İran. İkisinin de durumu ortada. Türkiye'nin tek alternatifi ise Türkiye gibi olmak. Batı ile Doğu arasındaki eşit uzaklığımızı koruduğumuz müddetçe sırtımız yere gelmez. Ama kazayla bu denge Doğu'ya veya Batı'ya kayarsa da başımız beladan kurtulmaz” ifadelerine yer verdi.
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