https://sputniknews.com.tr/20220925/barlas-turkiyenin-tek-alternatifi-turkiye-gibi-olmak-1061602468.html

Barlas: Türkiye'nin tek alternatifi Türkiye gibi olmak

Barlas: Türkiye'nin tek alternatifi Türkiye gibi olmak

Sabah yazarı Barlas yazısında “Türkiye'nin tek alternatifi ise Türkiye gibi olmak. Batı ile Doğu arasındaki eşit uzaklığımızı koruduğumuz müddetçe sırtımız... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T14:02+0300

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2022-09-25T14:02+0300

türkiye

mehmet barlas

ukrayna

iran

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Sabah yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında “Türkiye'nin önünde iki tane ibret verici örnek var. Bir tanesi Batı'ya tam teslim olmuş Ukrayna, diğeri de Batı'ya tamamen direniyor gibi görünenen İran. İkisinin de durumu ortada. Türkiye'nin tek alternatifi ise Türkiye gibi olmak. Batı ile Doğu arasındaki eşit uzaklığımızı koruduğumuz müddetçe sırtımız yere gelmez. Ama kazayla bu denge Doğu'ya veya Batı'ya kayarsa da başımız beladan kurtulmaz” ifadelerine yer verdi.

türkiye

ukrayna

iran

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mehmet barlas, ukrayna, iran