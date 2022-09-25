https://sputniknews.com.tr/20220925/bakircayda-binlerce-olu-balik-kiyiya-vurdu-1061604036.html
Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu
Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da toplu balık ölümleri yaşandı. Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, konuya ilişkin... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T15:44+0300
2022-09-25T15:44+0300
2022-09-25T15:44+0300
türkiye
bakırçay
dikili
izmir
balık
toplu balık ölümleri
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Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'daki yaşanan balık ölümleri çevredekileri tedirgin etti. Başta balıkçılar olmak üzere çok sayıda kuş ve farklı hayvan türlerinin barındığı Bakırçay'da; kefal, sazan, levrek gibi birçok türdeki balık ölüsü kıyıya vurdu.Tarım alanlarının da sulandığı Bakırçay'da, balık ölüleri nedeniyle pis koku oluşurken, bölgede sinekler de çoğaldı.Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, geçen haziranda Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren ve Bakırçay'da neden olduğu kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kömür yıkama-eleme işlemleri yapan bir firmanın faaliyetlerine son verdiğini ancak yine bu yıl benzer bir manzarayla karşı karşıya kalındığını dile getirdi.Çekiç, yetkilileri balık ölümlerinin sebebini incelemeye çağırdı. Fabrika atıklarının yanı sıra Bakırçay'dan tarım arazisi sulayan çiftçiler için suyu belirli bir seviyede tutmak amacıyla deniz tarafına ve ovaya giden doğu koluna set çekilmesinin de ölümlerde etkili olabileceğini söyleyen Çekiç, bu olayın ardından deniz tarafındaki setin yıkılacağını duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Yani ölü balıklar, nedenleriyle birlikte denize salınacak. Balık ölümlerinin bilimsel nedenleri araştırılmadan denize salınması, bu denizde yüzen, bu denizden beslenen bizlerin sağlığını da tehdit etmez mi? Bu sularda yaşayan diğer canlılar için tehdit değil mi? Yetkililere soruyorum; 'Seti yık, ölü balıkları denize sal, görüntü yok olsun mu?' diyeceksiniz, yoksa derhal olaya el koyup, süreci aklın ve bilimin gereğince mi yürüteceksiniz?"
https://sputniknews.com.tr/20220806/istanbulda-toplu-balik-olumleri-inceleme-baslatildi-1059581096.html
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bakırçay, dikili, izmir, balık, toplu balık ölümleri
bakırçay, dikili, izmir, balık, toplu balık ölümleri
Bakırçay'da binlerce ölü balık kıyıya vurdu
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İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'da toplu balık ölümleri yaşandı. Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, konuya ilişkin inceleme başlatılmasını isteyerek, "Bakırçay birçok canlının yanı sıra balıkların yaşadığı, ürediği bir bölge ama ne yazık ki bu alanlarda birkaç yıldır sürekli balık ölümleri yaşanıyor" dedi.
Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi'ne dökülen Bakırçay'daki yaşanan balık ölümleri çevredekileri tedirgin etti. Başta balıkçılar olmak üzere çok sayıda kuş ve farklı hayvan türlerinin barındığı Bakırçay'da; kefal, sazan, levrek gibi birçok türdeki balık ölüsü kıyıya vurdu.
Tarım alanlarının da sulandığı Bakırçay'da, balık ölüleri nedeniyle pis koku oluşurken, bölgede sinekler de çoğaldı.
Çandarlı Halk Meclisi üyesi Muhammet Çekiç, geçen haziranda Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren ve Bakırçay'da neden olduğu kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kömür yıkama-eleme işlemleri yapan bir firmanın faaliyetlerine son verdiğini ancak yine bu yıl benzer bir manzarayla karşı karşıya kalındığını dile getirdi.
Çekiç, yetkilileri balık ölümlerinin sebebini incelemeye çağırdı. Fabrika atıklarının yanı sıra Bakırçay'dan tarım arazisi sulayan çiftçiler için suyu belirli bir seviyede tutmak amacıyla deniz tarafına ve ovaya giden doğu koluna set çekilmesinin de ölümlerde etkili olabileceğini söyleyen Çekiç, bu olayın ardından deniz tarafındaki setin yıkılacağını duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Yani ölü balıklar, nedenleriyle birlikte denize salınacak. Balık ölümlerinin bilimsel nedenleri araştırılmadan denize salınması, bu denizde yüzen, bu denizden beslenen bizlerin sağlığını da tehdit etmez mi? Bu sularda yaşayan diğer canlılar için tehdit değil mi? Yetkililere soruyorum; 'Seti yık, ölü balıkları denize sal, görüntü yok olsun mu?' diyeceksiniz, yoksa derhal olaya el koyup, süreci aklın ve bilimin gereğince mi yürüteceksiniz?"