https://sputniknews.com.tr/20220925/bakan-karaismailoglu-kanal-istanbulun-maliyeti-20-milyar-dolari-bulacak-1061595528.html

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un maliyeti 20 milyar doları bulacak

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un maliyeti 20 milyar doları bulacak

Bakan Karaismailoğlu, 15 milyar dolar olarak hesapladıkları Kanal İstanbul projesinin maliyetinin 20 milyar doları bulabileceğini söyledi. Bakan, Milli... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T09:45+0300

2022-09-25T09:45+0300

2022-09-25T09:45+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

kanal istanbul

kanal istanbul projesi

tren

istanbul havalimanı

metro

maliyet

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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul'a ilişkin kendisine verdiği bilgileri köşesinde yayımladı. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un maliyetinin 15 milyar dolar olarak hesapladıklarını ancak bu tutarın 20 milyar doları bulacağını söyledi.Güngör'e konuşan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Kanal İstanbul'da Sazlıdere Köprüsü'nün yapımına başlandı. Yollar ve tren hatları yapılıyor. Bu, dünyanın en önemli projelerden biri. Uzun soluklu bir iş. İmar planları yapıldı. Maliyet ilk baştaki hesaplamalardan biraz daha fazla… 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık, 20 milyar doları bulacak. Burayı genel bütçeye yük olmadan yapmak istiyoruz. Proje eninde sonunda hayata geçecek. Bu bir ihtiyaç. Şu anda dünya ticaret hacmi 12 milyar ton. Rakam 2030'da 25 milyar tona çıkacak. Bu yüklerin yüzde 90'ı denizden taşınıyor. Şu anda Boğaz'dan 40 bin gemi geçiyor. Yarın gemi sayısı 60-70 bine çıkarsa Boğaz'dan geçmesi mümkün olmaz. O zaman ne olacak? Marmara Denizi gemi havuzuna dönüşür.Dolayısıyla alternatif bir su yolu planlanması gerekiyor. Bugün olmasa da yarın buna karşı çıkanlar durumu anlayacak. Kanalın doğu kısmında, İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde lojistik liman yapacağız. Bugün gidin bakın, Ambarlı Limanı artık yoğunluğu kaldıramayacak vaziyette… Dolayısıyla Kanal İstanbul teknik bir konu, bir dünya vizyonundan bahsediyoruz. Dedikodu siyasetine alet edilecek bir mesele değil… Bir de gemi trafiği azaldığında birçok organizasyon yapma imkânı da olacak. 'Boğaz'da yüzme, yelken yarışı yapalım' diye birçok teklif geliyor. Hiçbirisini yapamıyoruz. Geçen gün balıkçılarla bir araya geldim. Ekim ayının ortasında balık sürüsü geçiyormuş… Onlar da o gün Boğaz'da balık tutmak istediklerini ancak gemi trafiği nedeniyle tekneye çıkamadıklarını anlattılar. Bunu planlayacağız. Ekimin ortasında balıkların göç ettiği gün gemi trafiğine kapatıp 'Balık Festivali' yapmayı planlıyoruz."Milli Elektrikli TrenMilli Elektrikli Tren projesi hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, şunları dedi:"Şu anda 10 bin kilometre yol katetti. Sakarya'da bulunan TÜRASAŞ'ta yapılıyor. Bu yıl içinde yolcu taşımaya başlayacağız. Şu anda maksimum işletme hızı 160 kilometre. Bu hıza 153 saniyede ulaşabiliyor. Bunu 225 kilometreye çıkarmak için çalışıyoruz. Bölgesel tren hatlarında elektrikli tren çalışabilecek."İstanbul Havalimanı metrosu"İstanbul Havalimanı metrosunun daha önce eylülde başlayacağını söylemiştiniz. Şimdi ertelendi. Neden?" sorusuna yanıt veren Bakan, şu açıklamayı yaptı:"Havalimanı metrosu 37 kilometre. O kadar kolay değil bu hattı yapmak. Burada 10 tane tünel açma makinası çalıştı. Dünyada bir projede bu kadar tünel makinesinin çalıştığını göremezsiniz. Hatta yerli sinyalizasyon olacak. ASELSAN sistemi kurdu. Şimdi sertifikasını bu hatta aldıktan sonra dünyaya satabilecek. Dünyada bu işi yapan 5 tane firma var. Tekel durumundalar. Biz yerli sinyalizasyon sistemini kurmuş olacağız. Sinyalizasyonun dışında trenler de yerli olacak. Başka bir yere gidiyor Türkiye."

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adil karaismailoğlu, kanal istanbul, kanal istanbul projesi, tren, istanbul havalimanı, metro, maliyet