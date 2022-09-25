https://sputniknews.com.tr/20220925/annesini-oldurmekle-suclanan-oyuncu-ryan-granthama-muebbet-hapis-cezasi--1061600592.html

Annesini öldürdüğünü itiraf eden oyuncu Ryan Grantham'a müebbet hapis cezası

Annesini öldürdüğünü itiraf eden oyuncu Ryan Grantham'a müebbet hapis cezası

ABD yapımı Riverdale dizisinin Kanadalı oyuncusu Ryan Grantham, 2020'de annesi Barbara Waite'i öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası aldı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T13:00+0300

2022-09-25T13:00+0300

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yaşam

oyuncu

abd

müebbet

müebbet hapis cezası

anne

cinayet

ryan grantham

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Riverdale dizisinin Jeffrey Augustine karakterini canlandıran Ryan Grantham, Kanada Başbakanı Trudeau'ya suikast düzenlemeye gitmeden önce 64 yaşındaki annesi Barbara Waite'i öldürdü.Mahkemenin birinci derece cinayetle suçladığı 24 yaşındaki oyuncu, 2020'de annesini öldürmekten suçlu bulunduktan sonra ikinci dereceden cinayet işlediğini kabul etti.Kanada savcıları, Grantham'ın ayrıca Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu öldürmeyi planladığını da söyledi.'Annemi̇ öldürdüm'NTV'nin aktardığına göre Grantham, cinayetten sonra annesinin cesedini Go-Pro kamerasıyla videoya alırken “Kafasının arkasından vurdum. Ben olduğumu birkaç dakika sonra anlayabilirdi” dedi.Cinayetin ardından saatlerce alkol ve uyuşturucu kullanan Kanadalı oyuncu, üç silah ve kendi yaptığı 12 molotof kokteylinin yanı sıra kamp malzemeleri ile Kanada Başbakanı Trudeau’nun konutunun yoluna koyuldu.200 km araç sürdükten sonra geri dönüp bir karakola teslim olan Grantham, karakoldaki bir polise “Annemi öldürdüm” diyerek teslim oldu.Akıl sağlığı programına katıldı Vancoouver’daki kolluk kuvvetlerinin verdiği demeçte Grantham’ın son iki buçuk senedir gözaltında olduğunu ve tutuklanmasından bu yana bir akıl sağlığı programına katıldığını söyledi.Duruşma sırasında avukatları, onun anksiyete ve klinik depresyonla mücadele ettiğini ve annesini öldürene kadar geçen aylarda kendini öldürme ve başkalarına zarar verme arzusunu dile getirdiğini savundu.Grantham, ömür boyu hapis cezasının ilk 14 senesinde şartlı tahliyeye başvuramayacak.

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oyuncu, abd, müebbet, müebbet hapis cezası, anne, cinayet, ryan grantham