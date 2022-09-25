Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220925/ak-partili-turandan-kilicdarogluna-gel-hodri-meydan-aday-ol-1061607082.html
AK Partili Turan’dan Kılıçdaroğlu’na: ‘Gel, hodri meydan, aday ol’
AK Partili Turan’dan Kılıçdaroğlu’na: ‘Gel, hodri meydan, aday ol’
AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık konusunda çağrıda bulundu. Turan, “Aday ol kardeşim! Gel, hodri... 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T17:27+0300
2022-09-25T17:27+0300
politika
ak parti
chp
bülent turan
kemal kılıçdaroğlu
seçim
adaylık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1061606936_0:148:1600:1048_1920x0_80_0_0_2ab83f7a2dcfc9f4bc53f365fbe68bd5.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık konusunda çağrıda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Bugün gördük ki Kılıçdaroğlu, kendi partililerine büyük bir heyecanla 'Yanımda mısınız değil misiniz?' demiş. Aday olma ihtimali azaldıkça, toplumda karşılık bulmadıkça, altılı masada onay almadıkça gerilmeye başladı, saçmalamaya başladı. Bir insan kendi ekibine, kendi partisine 'Yanımda mısınız?' der mi? 11 yıldan beri genel başkansın, yanında olmayanla ne işin var? Sana güvenmeyenle ne işin var? Seninle yürümeyenle ne işin var? Bir insan ekibine benimle misiniz der mi? O kadar polemiklerin, oyunların, siyasi ahlaksızlıkların partisi haline geldiler ki, yapılan siyasi yanlışlarla, ahlaki sorunlarla, tartışmalarla gündeme geldiler ki artık genel başkan ekibine benimle misin değil misin diyor. Bir daha söylüyorum, bu millet Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Altılı masa Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Ama biz, onunla beraberiz. Aday ol kardeşim! Gel, hodri meydan! Aday ol! Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/19/1061606936_0:0:1600:1201_1920x0_80_0_0_9dda310b8d0bafa3232cd1b207c41fd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, chp, bülent turan, kemal kılıçdaroğlu, seçim, adaylık
ak parti, chp, bülent turan, kemal kılıçdaroğlu, seçim, adaylık

AK Partili Turan’dan Kılıçdaroğlu’na: ‘Gel, hodri meydan, aday ol’

17:27 25.09.2022
© İHA / ERCAN ÖZÇETİNAK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan
AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© İHA / ERCAN ÖZÇETİN
Abone olTelegram
AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık konusunda çağrıda bulundu. Turan, “Aday ol kardeşim! Gel, hodri meydan! Aday ol! Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık konusunda çağrıda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Bugün gördük ki Kılıçdaroğlu, kendi partililerine büyük bir heyecanla 'Yanımda mısınız değil misiniz?' demiş. Aday olma ihtimali azaldıkça, toplumda karşılık bulmadıkça, altılı masada onay almadıkça gerilmeye başladı, saçmalamaya başladı. Bir insan kendi ekibine, kendi partisine 'Yanımda mısınız?' der mi? 11 yıldan beri genel başkansın, yanında olmayanla ne işin var? Sana güvenmeyenle ne işin var? Seninle yürümeyenle ne işin var? Bir insan ekibine benimle misiniz der mi? O kadar polemiklerin, oyunların, siyasi ahlaksızlıkların partisi haline geldiler ki, yapılan siyasi yanlışlarla, ahlaki sorunlarla, tartışmalarla gündeme geldiler ki artık genel başkan ekibine benimle misin değil misin diyor. Bir daha söylüyorum, bu millet Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Altılı masa Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Ama biz, onunla beraberiz. Aday ol kardeşim! Gel, hodri meydan! Aday ol! Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала