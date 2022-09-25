AK Partili Külünk: 'Randevu alamadık' cümlesi sokakta duyulmamalı

"Ekonomik dalgalanmaların dar gelirli vatandaşımızın üzerindeki olumsuz etkisini sohbetlerde ve ziyaretlerde görüyoruz. Vatandaşımız bu olumsuz durumu elbette dile getiriyor getirecek fakat sebepler noktasında sürecin dünyadaki gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu görüyor bunu da ifade ediyor. Hükümetimizin sürecin yönetimindeki pozitif etkisinin bilincinde ve atılacak yeni adımlarla özellikle gelir dağılımında adalet temelli gayretin çok daha güçlü olmasını bekliyor. Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünde ortaya çıkacak güçlü iyileşmenin özellikle esnafımızın doğrudan olumlu anlamda etkileneceğini görüyoruz. Ve tabii ki maalesef kontrolsüz şuursuz ve vicdansız kira artışları esnafımızın canını yaktığını görüyoruz. Yani birbirimizi yükseltmek yerine tüketen vahşi kapitalist ruhu gördük. Haklı olarak esnafımız feryat ediyor. Vatandaşımızın sağlık sisteminde ihtiyaç duyduğu randevu süreçlerini hiç bir şikayet olmayacak noktaya taşımamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın bu anlamda attığı adımların çok daha güçleneceğine sokak inanıyor ve de bekliyor. “Randevu alamadık” cümlesi sokakta duyulmamalı."