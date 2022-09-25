https://sputniknews.com.tr/20220925/ak-partili-kulunk-randevu-alamadik-cumlesi-sokakta-duyulmamali-1061595766.html
AK Partili Külünk: 'Randevu alamadık' cümlesi sokakta duyulmamalı
AK Partili Külünk: 'Randevu alamadık' cümlesi sokakta duyulmamalı
AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, hastane randevularına yönelik sorunlara ilişkin olarak, "Randevu alamadık' cümlesi sokakta duyulmamalı" dedi. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T10:09+0300
2022-09-25T10:09+0300
2022-09-25T10:09+0300
türkiye
ak parti
metin külünk
mkyk
mkyk
ak parti mkyk
sağlık bakanlığı
doktor
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Külünk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Diyarbakır’da idik. AK Parti Genel Merkezimizin planladığı “2023’e doğru Şehir Buluşmaları” çalışmasına emeği geçen Diyarbakır İl Başlanlığımıza ve İlçe Teşkilatlarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Gerçekleşen çalışmalarda vatandaşlarımız ile sohbetlerimizde, vatandaşımızın basiret ve feraset dolu yaklaşım ve üslubu ile önümüze gelen problemlerin başında DEDAŞ geliyor. Yönetim modelinde vatandaşa kapılarını kapatmadan ve problemleri çözmek odaklı krizi derinleştirmeyen model ile bölgede 2023’e doğru Sayın CB’mızın liderliğinde ki mücadeleye teşkilatlarımızın büyük gayretlerine zarar vermemelidir." değerlendirmesini yaptı.Külünk şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220731/trabzon-il-saglik-mudurunden-randevu-aciklamasi-1059327623.html
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ak parti, metin külünk, mkyk, mkyk, ak parti mkyk, sağlık bakanlığı, doktor
ak parti, metin külünk, mkyk, mkyk, ak parti mkyk, sağlık bakanlığı, doktor
AK Partili Külünk: 'Randevu alamadık' cümlesi sokakta duyulmamalı
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AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, hastane randevularına yönelik sorunlara ilişkin olarak, "Randevu alamadık' cümlesi sokakta duyulmamalı" dedi.
Külünk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Diyarbakır’da idik. AK Parti Genel Merkezimizin planladığı “2023’e doğru Şehir Buluşmaları” çalışmasına emeği geçen Diyarbakır İl Başlanlığımıza ve İlçe Teşkilatlarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Gerçekleşen çalışmalarda vatandaşlarımız ile sohbetlerimizde, vatandaşımızın basiret ve feraset dolu yaklaşım ve üslubu ile önümüze gelen problemlerin başında DEDAŞ geliyor. Yönetim modelinde vatandaşa kapılarını kapatmadan ve problemleri çözmek odaklı krizi derinleştirmeyen model ile bölgede 2023’e doğru Sayın CB’mızın liderliğinde ki mücadeleye teşkilatlarımızın büyük gayretlerine zarar vermemelidir." değerlendirmesini yaptı.
Külünk şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomik dalgalanmaların dar gelirli vatandaşımızın üzerindeki olumsuz etkisini sohbetlerde ve ziyaretlerde görüyoruz. Vatandaşımız bu olumsuz durumu elbette dile getiriyor getirecek fakat sebepler noktasında sürecin dünyadaki gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu görüyor bunu da ifade ediyor. Hükümetimizin sürecin yönetimindeki pozitif etkisinin bilincinde ve atılacak yeni adımlarla özellikle gelir dağılımında adalet temelli gayretin çok daha güçlü olmasını bekliyor. Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünde ortaya çıkacak güçlü iyileşmenin özellikle esnafımızın doğrudan olumlu anlamda etkileneceğini görüyoruz. Ve tabii ki maalesef kontrolsüz şuursuz ve vicdansız kira artışları esnafımızın canını yaktığını görüyoruz. Yani birbirimizi yükseltmek yerine tüketen vahşi kapitalist ruhu gördük. Haklı olarak esnafımız feryat ediyor. Vatandaşımızın sağlık sisteminde ihtiyaç duyduğu randevu süreçlerini hiç bir şikayet olmayacak noktaya taşımamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın bu anlamda attığı adımların çok daha güçleneceğine sokak inanıyor ve de bekliyor. “Randevu alamadık” cümlesi sokakta duyulmamalı."