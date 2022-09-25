https://sputniknews.com.tr/20220925/ak-parti-sozcusu-celik-ak-partide-yanimda-misiniz-degil-misiniz-diye-yoklama-yok-1061597372.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: AK Parti'de 'Yanımda mısınız, değil misiniz' diye yoklama yok

AK Parti Sözcüsü Çelik: AK Parti'de 'Yanımda mısınız, değil misiniz' diye yoklama yok

Ömer Çelik, "Biz diyoruz ki yol haritamız nettir, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti'de 'Yanımda mısınız, değil misiniz' diye yoklama... 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T11:39+0300

2022-09-25T11:39+0300

2022-09-25T11:39+0300

politika

ömer çelik

ak parti

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

chp

seçim

kemal kılıçdaroğlu

6'lı masa

kiryakos miçotakis

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, partisinin büyük bir aile olduğunu söyledi.Siyasi hareketin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya markası olduğunu dile getiren Çelik, yaptıkları işlerle gurur duyduklarını belirtti.Gençlik deyince akıllarına yorulmamanın, bütün engellerin üzerine cesaretle yürümenin ve hiçbir şeyden korkmamanın geldiğini anlatan Çelik, "Bu açıdan baktığımda, AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah'ın izniyle, milletin desteğiyle bir kere daha önümüzdeki dönem Türkiye'nin başına çok genç bir Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan'ı getireceğiz. Türkiye'yi gençlik, gençlerin enerjisi, cesareti yönetmeye devam edecek." diye konuştu.'Herkesin en çok görüşmek istediği lider Recep Tayyip Erdoğan'dır'Dünyada enerjiden tahıl krizine kadar birçok konuda sorunlar yaşandığını belirten Çelik, şöyle devam etti:'Yanımda mısınız, değil misiniz' diye sormak zorunda kalması ne büyük bir zaaftır'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çelik, şunları söyledi:Çelik, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin açıklandığını anımsatarak, projeye başvuru sayısının gittikçe arttığını söyledi.'Sonuna kadar Mavi Vatan'a sahip çıkacağız'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Mersin'den uğurlandığını hatırlatan Çelik, Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da bütün gaz, petrol arama çalışmalarının büyük bir başarıyla devam ettiğini dile getirdi.Bütün bunların AK Parti'nin ortaya koyduğu yeni Türkiye vizyonunun, Türkiye'yi kendi kazanımlarına kavuşturma iradesinin neticesi olarak ortaya çıkan bir tablo olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:'Yol haritamız nettir, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır'Çelik, "altılı masa"yı eleştirerek, "Önce, altılı masada 66 tane ses çıkıyor, bunların bir azaltılması, milletin anlayacağı hale getirilmesi lazım. Biz Cumhur İttifakı olarak ne diyoruz? Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, hak ve menfaatlerinin korunması için var gücümüzle, gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Biz diyoruz ki yol haritamız nettir, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti'de 'Yanımda mısınız, değil misiniz' diye yoklama yok. AK Parti dimdik ayakta. Türkiye'de, sahanın her yerinde Cumhurbaşkanı'mızla yol yürümeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkçe paylaşımıYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Türk halkının düşmanı değil, komşusu olduklarına dair paylaştığı Türkçe tweeti de değerlendiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:Teşkilatların şimdiye kadarki çalışmalarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2023 için verilen sözün garantisi olduğunu kaydeden Çelik, Cumhur İttifakı'nın bütün unsurlarıyla, ülkeyi kaosa sürüklemek, istikrarsızlık yaratmak, kazanımlarını tehlikeye atmak isteyenlere hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini söyledi.'Altılı masa adaylarını haziran seçimlerinden sonra açıklayacak'"Altılı masa"nın adayını açıklamamasına değinen Çelik, "Altılı masa adaylarını açıklamasalar da ben ne zaman açıklayacaklarını biliyorum. Sizinle paylaşmamı ister misiniz? Benim tahminime göre onlar, altılı masa adaylarını haziran seçimlerinden sonra açıklayacak." diye konuştu.Çelik, milletin desteğiyle bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan, Meclisteki en güçlü grubun da Cumhur İttifakı olacağını kaydetti:Toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri ve partililer katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220923/kilicdaroglu-benimle-misiniz-dedi-imamoglundan-yanit-geldi-1061539469.html

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ömer çelik, ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, chp, seçim, kemal kılıçdaroğlu, 6'lı masa, kiryakos miçotakis