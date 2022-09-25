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Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu beklenenden çok daha dişli çıktı
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu beklenenden çok daha dişli çıktı
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Kılıçdaroğlu beklenenden çok daha dişli çıktı" değerlendirmesini yaptı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-25T10:36+0300
2022-09-25T10:36+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
ahmet hakan
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'cumhurbaşkanlığına aday olmamalı' değerlendirmelerine rağmen 'beklenenden çok daha dişli çıktığını' ifade etti.Hakan yazısında, "İlk zamanlar: Kendi taraftarları bile “Aday olma” diye kampanyalar yapıyorlardı. “İmamoğlu ve Yavaş varken Kılıçdaroğlu aday olmamalı” görüşü, egemen görüş halindeydi. Kimse aday olabileceğine ihtimal vermiyordu. Sonra şunlar oldu: Ekrem İmamoğlu açıktan, Mansur Yavaş gizliden ortam yoklamaya başladılar. Gizli açık kampanyalar düzenlediler. “Kazanacak aday” tabirine omuz verildi. Ama Kılıçdaroğlu yılmadı. Üstüne üstüne gitti olayın. Bazen çaktırmadan bazen de çaktırarak İmamoğlu ve Yavaş’ı, yarış dışı bıraktı." ifadesini kullandı.Hakan şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220923/kilicdaroglu-benimle-misiniz-dedi-imamoglundan-yanit-geldi-1061539469.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ahmet hakan, seçim
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ahmet hakan, seçim

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu beklenenden çok daha dişli çıktı

10:36 25.09.2022
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Kılıçdaroğlu beklenenden çok daha dişli çıktı" değerlendirmesini yaptı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'cumhurbaşkanlığına aday olmamalı' değerlendirmelerine rağmen 'beklenenden çok daha dişli çıktığını' ifade etti.
Hakan yazısında, "İlk zamanlar: Kendi taraftarları bile “Aday olma” diye kampanyalar yapıyorlardı. “İmamoğlu ve Yavaş varken Kılıçdaroğlu aday olmamalı” görüşü, egemen görüş halindeydi. Kimse aday olabileceğine ihtimal vermiyordu. Sonra şunlar oldu: Ekrem İmamoğlu açıktan, Mansur Yavaş gizliden ortam yoklamaya başladılar. Gizli açık kampanyalar düzenlediler. “Kazanacak aday” tabirine omuz verildi. Ama Kılıçdaroğlu yılmadı. Üstüne üstüne gitti olayın. Bazen çaktırmadan bazen de çaktırarak İmamoğlu ve Yavaş’ı, yarış dışı bıraktı." ifadesini kullandı.
Hakan şunları kaydetti:

"Son durum: İşte görüyorsunuz: Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da “Yanınızdayız Sayın Genel Başkan’ım” diye kamuoyu önünde mesajlar verdiler. Böylece Kılıçdaroğlu, alternatifsiz olarak belirmeye başladı. Fakat aşk olsun Kılıçdaroğlu’na. Gerçekten dişli çıktı. Olmazı oldurdu gibi."

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