https://sputniknews.com.tr/20220925/ahmet-hakan-kilicdaroglu-beklenenden-cok-daha-disli-cikti-1061596367.html

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu beklenenden çok daha dişli çıktı

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu beklenenden çok daha dişli çıktı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Kılıçdaroğlu beklenenden çok daha dişli çıktı" değerlendirmesini yaptı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T10:36+0300

2022-09-25T10:36+0300

2022-09-25T10:36+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

ahmet hakan

seçim

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'cumhurbaşkanlığına aday olmamalı' değerlendirmelerine rağmen 'beklenenden çok daha dişli çıktığını' ifade etti.Hakan yazısında, "İlk zamanlar: Kendi taraftarları bile “Aday olma” diye kampanyalar yapıyorlardı. “İmamoğlu ve Yavaş varken Kılıçdaroğlu aday olmamalı” görüşü, egemen görüş halindeydi. Kimse aday olabileceğine ihtimal vermiyordu. Sonra şunlar oldu: Ekrem İmamoğlu açıktan, Mansur Yavaş gizliden ortam yoklamaya başladılar. Gizli açık kampanyalar düzenlediler. “Kazanacak aday” tabirine omuz verildi. Ama Kılıçdaroğlu yılmadı. Üstüne üstüne gitti olayın. Bazen çaktırmadan bazen de çaktırarak İmamoğlu ve Yavaş’ı, yarış dışı bıraktı." ifadesini kullandı.Hakan şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220923/kilicdaroglu-benimle-misiniz-dedi-imamoglundan-yanit-geldi-1061539469.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ahmet hakan, seçim