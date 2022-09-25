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Adana'da orman yangınları: Yangınlar kontrol altına alındı
Adana'da orman yangınları: Yangınlar kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
adana
orman yangını
müdahale
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Feke'ye bağlı Gedikli Mahallesi'nde ve Kozan'a bağlı Boztahta mahallelerindeki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, helikopter, 7 arazöz ve işçiler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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adana, orman yangını, müdahale
adana, orman yangını, müdahale

Adana'da orman yangınları: Yangınlar kontrol altına alındı

16:49 25.09.2022 (güncellendi: 17:15 25.09.2022)
© AAAdana'da orman yangını
Adana'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2022
© AA
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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
Feke'ye bağlı Gedikli Mahallesi'nde ve Kozan'a bağlı Boztahta mahallelerindeki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, helikopter, 7 arazöz ve işçiler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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