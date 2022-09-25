https://sputniknews.com.tr/20220925/adanada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1061606445.html

Adana'da orman yangınları: Yangınlar kontrol altına alındı

Adana'da orman yangınları: Yangınlar kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T16:49+0300

2022-09-25T16:49+0300

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türkiye

adana

orman yangını

müdahale

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Feke'ye bağlı Gedikli Mahallesi'nde ve Kozan'a bağlı Boztahta mahallelerindeki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, helikopter, 7 arazöz ve işçiler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

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adana, orman yangını, müdahale