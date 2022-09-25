https://sputniknews.com.tr/20220925/abdli-ekonomist-ukraynadaki-catismadan-nato-ve-abdyi-sorumlu-tuttu-1061609020.html

ABD’li ekonomist, Ukrayna’daki çatışmadan NATO ve ABD’yi sorumlu tuttu

ABD’li ekonomist, Ukrayna’daki çatışmadan NATO ve ABD’yi sorumlu tuttu

ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların tüm dünyada çılgınlık yarattığını belirtti. 25.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-25T19:58+0300

2022-09-25T19:58+0300

2022-09-25T19:58+0300

ukrayna krizi

rusya

yaptırım

abd

nato

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Rus İzvestiya gazetesine konuşan ABD’li ekonomist Sachs, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların tüm dünyada çılgınlığa yol açtığını ifade etti.Avrupa ekonomilerinin derin bir kriz içinde olduğuna dikkat çekerek ekonomik ve ticari alanlarda ilişkilerin kurulması çağrısında bulunan Sachs, “Şimdi kısmen yaptırımlar, kısmen de pandeminin sonucu olarak enflasyon yaşıyoruz. Avrupa ekonomisi krizde. Enflasyonun eninde sonunda kontrol altına alınacağını düşünüyorum, ancak uzun ve sancılı bir alışma dönemi söz konusu. Şu anda ekonomiyi çok şey etkiliyor ve biz bunu hissediyoruz” diye konuştu.Mevcut kriz durumunun ABD’nin planlarının uygulanması olduğunu kaydeden uzman, NATO’nun şu anda Ukrayna ve Gürcistan’a yönelik yaptıklarının provokasyon ve istikrarsızlaştırma olduğunu vurguladı.Amerikalı ekonomist, “Ve bu 2008'den beri sürüp giden bir ABD projesidir. ABD olmasaydı, çatışma ortaya çıkmazdı. (Çatışma) tam da 2008'de, ABD'nin NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan'ı bünyesine alacağını açıkladığı an başladı” vurgusunu yaptı.Müzakerelere ve ayrıca NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin kötü bir fikir olduğuna içtenlikle inandığını da sözlerine ekleyen uzman, “Büyük ülkeler arasında mesafeye ihtiyacımız var, birbirimizin pencerelerini dikizlememeliyiz. Bu nedenle nihayet sağduyunun üstün geleceğini ve bu durumdan barışçıl bir çıkış yolu bulacağımızı umuyorum” ifadelerini kullandı.

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