https://sputniknews.com.tr/20220924/turkiyeden-yunanistan-basbakani-micotakise-yanit-turkiye-dusmanliginin-bir-baska-ornegi-1061579447.html

Türkiye'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yanıt: 'Türkiye düşmanlığının bir başka örneği'

Türkiye'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yanıt: 'Türkiye düşmanlığının bir başka örneği'

Türkiye, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye'yi hedef alan sözlerine 'gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T09:21+0300

2022-09-24T09:21+0300

2022-09-24T09:26+0300

politika

türkiye

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bm

birleşmiş milletler (bm)

açıklama

kiryakos miçotakis

yanıt

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Türk heyeti, 'Türkiye'yi Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'ı istikrarsızlaştırmakla' suçlayan Yunan Başbakanın sözlerini BM Genel Kurulu'nda değerlendirdi.Heyet, ''Ne yazık ki bu açıklama gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneğiydi. Türkiye'nin bölgesinde ve ötesindeki rolü uluslararası toplumca takdir ediliyor'' ifadesini kullandı.Türkiye'nin Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne ve birliğine meydan okumadığını, bu iddianın bir propaganda olduğunu belirten heyet, Türkiye'nin Yunanistan'ı aksine Ege'deki anlaşmazlıklara çözüm konusunda uluslararası hukuka dayalı dürüst ve anlamlı diyaloğa teşvik ettiğini ifade etti.Yunanistan'ın 1 Haziran 1995'ten bu yana Türkiye'yi karasularını 6 deniz milinin üzerine çıkarmakla tehdit ettiğine dikkati çeken Türk heyeti, Yunanistan'ın bu tehdidini Ege Denizi'nin doğusundaki adalarda silahlanmayla daha da artırdığını söyledi.Türk heyeti, ''İkili ilişkilerimizde hakim olan mevcut olumsuz hava maalesef Yunanistan'ın bilinçli bir tercihi. Neredeyse her gün, iş birliği ve iyi komşu ilişkileri yerine kışkırtıcı eylemleri ve tırmandırıcı söylemleri seçiyorlar. İkili görüşmeler ve NATO Güven Artırıcı Önlemler müzakerelerini donduran Yunan tarafıdır'' dedi.Yunanistan'ın göçmenlere yönelik 'onur kırıcı ve hayati tehlike arz eden' tutumunun sadece Türkiye değil birçok uluslararası örgüt tarafından da belgelendiğini aktaran heyet, Yunanistan'a Ege Denizi'ndeki sorumluluklarını yerine getirme ve göçmenlere yönelik 'insanlık dışı' uygulamalarına son verme çağrısı yaptı.Heyeti, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik hakkı ve eşit uluslararası statüsünü desteklemeye ise devam edeceğini bildirdi.

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türkiye, yunanistan, bm, birleşmiş milletler (bm), açıklama, kiryakos miçotakis, yanıt