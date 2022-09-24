https://sputniknews.com.tr/20220924/teomandan-sebnem-ferah-aciklamasi-arada-konusuyoruz-yaslaninca-evlenir-birbirimize-bakariz-diye-1061576748.html
Teoman'dan Şebnem Ferah açıklaması: Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye
Teoman'dan Şebnem Ferah açıklaması: Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye
Teoman, Şebnem Ferah ile ilgili olarak, “Arada bir konuşuyoruz, ileride çok yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye” ifadelerini kullandı. 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T02:11+0300
2022-09-24T02:11+0300
2022-09-24T02:11+0300
yaşam
teoman
evlilik
açıklama
şebnem ferah
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Usta sanatçı Teoman ve Şebnem Ferah yıllardır birbirlerine yakıştırılıyordu. Ancak ikili, verdikleri her röportajda, arkadaş olduklarını dile getiriyordu.Yıllar önce verdiği bir röportajda Teoman'la arkadaş olduklarını söyleyen Şebnem Ferah, "Neredeyse beraber büyüdük. Aramızdaki dostluk zaman zaman farklı algılanmış olabilir" demişti.Ayrıca Şebnem Ferah daha sonra, "Biz de farklı duygular hissetmiş olabiliriz birbirimize. Şu an arkadaşız. Ama geçmişte ne olduğu, ya da gelecekte neler olacağı konusundaki düşüncelerimiz bize özel" ifadelerini kullanmıştı.Teoman, Şebnem Ferah ile ilgili yaptığı son açıklamasında, “Şebnem ile her zaman arkadaştık. Arada bir konuşuyoruz, ileride çok yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20210620/teoman-muzisyenler-o-kadar-zor-durumda-ki-biz-sarkicilar-sikayet-etmeyelim-1044775727.html
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teoman, evlilik, açıklama, şebnem ferah
teoman, evlilik, açıklama, şebnem ferah
Teoman'dan Şebnem Ferah açıklaması: Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye
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Teoman, Şebnem Ferah ile ilgili olarak, “Arada bir konuşuyoruz, ileride çok yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye” ifadelerini kullandı.
Usta sanatçı Teoman ve Şebnem Ferah yıllardır birbirlerine yakıştırılıyordu. Ancak ikili, verdikleri her röportajda, arkadaş olduklarını dile getiriyordu.
Yıllar önce verdiği bir röportajda Teoman'la arkadaş olduklarını söyleyen Şebnem Ferah, "Neredeyse beraber büyüdük. Aramızdaki dostluk zaman zaman farklı algılanmış olabilir" demişti.
Ayrıca Şebnem Ferah daha sonra, "Biz de farklı duygular hissetmiş olabiliriz birbirimize. Şu an arkadaşız. Ama geçmişte ne olduğu, ya da gelecekte neler olacağı konusundaki düşüncelerimiz bize özel" ifadelerini kullanmıştı.
Teoman, Şebnem Ferah ile ilgili yaptığı son açıklamasında, “Şebnem ile her zaman arkadaştık. Arada bir konuşuyoruz, ileride çok yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye" dedi.