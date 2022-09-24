https://sputniknews.com.tr/20220924/suriye-disisleri-bakani-mekdad-baris-surecinin-onundeki-tek-engel-turkiyenin-taahhutsuzlugu--1061578763.html

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad: Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad: Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, BM Genel Kurulu'nda oturum arasında yaptığı açıklamada, "Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T04:33+0300

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suriye

astana

türkiye

taahhüt

barış

savaş

astana mutabakatı

faysal mekdad

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Sputnik'e verdiği demeçte, Astana çerçevesinde Suriye barış sürecini durduran tek engelin Türkiye tarafının taahhüt eksikliği olduğunu söyledi.BM Genel Kurulu'nun oturum arasında açıklama yapan Mikdad, şu ifadeleri kullandı:Mikdad, Astana sürecinin şu ana kadar 'sahada başarılı olan tek uygulanabilir bileşen' olduğunu ve 'birçok açıdan başarı ile sonuçlandığını' da sözlerine ekledi. Suriyeli bakan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Haftası boyunca Türk tarafıyla herhangi bir temas veya görüşme olmadığını kaydetti. Mikdad, "Müzakere yok, temas yok, en azından dışişleri bakanları düzeyinde bir şey yok" dedi.Tahıl anlaşmasıTahıl anlaşmasına ilişkin de konuşan Mikdad, Suriye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasını tamamen desteklediğini ve gelişmekte olan ülkelerin şu anda karşı karşıya olduğu sorunlardan Batılı ülkeleri sorumlu gördüğünü söyledi."Bunu (tahıl anlaşmasını) tamamen destekliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı sorunlardan Batılı ülkeler sorumludur. Her şeyi Ukrayna tarafının yapmasını isterken, Rus mallarının uluslararası pazarlara girmesi için kolaylık sağlamayı kabul etmiyorlar" diyen Faysal Mikdad, "Bunun kesinlikle adaletsiz olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

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suriye, astana, türkiye, taahhüt, barış, savaş, astana mutabakatı, faysal mekdad