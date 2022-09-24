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https://sputniknews.com.tr/20220924/suriye-disisleri-bakani-mekdad-baris-surecinin-onundeki-tek-engel-turkiyenin-taahhutsuzlugu--1061578763.html
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad: Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad: Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, BM Genel Kurulu'nda oturum arasında yaptığı açıklamada, "Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T04:33+0300
2022-09-24T04:55+0300
dünya
suriye
astana
türkiye
taahhüt
barış
savaş
astana mutabakatı
faysal mekdad
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Sputnik'e verdiği demeçte, Astana çerçevesinde Suriye barış sürecini durduran tek engelin Türkiye tarafının taahhüt eksikliği olduğunu söyledi.BM Genel Kurulu'nun oturum arasında açıklama yapan Mikdad, şu ifadeleri kullandı:Mikdad, Astana sürecinin şu ana kadar 'sahada başarılı olan tek uygulanabilir bileşen' olduğunu ve 'birçok açıdan başarı ile sonuçlandığını' da sözlerine ekledi. Suriyeli bakan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Haftası boyunca Türk tarafıyla herhangi bir temas veya görüşme olmadığını kaydetti. Mikdad, "Müzakere yok, temas yok, en azından dışişleri bakanları düzeyinde bir şey yok" dedi.Tahıl anlaşmasıTahıl anlaşmasına ilişkin de konuşan Mikdad, Suriye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasını tamamen desteklediğini ve gelişmekte olan ülkelerin şu anda karşı karşıya olduğu sorunlardan Batılı ülkeleri sorumlu gördüğünü söyledi."Bunu (tahıl anlaşmasını) tamamen destekliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı sorunlardan Batılı ülkeler sorumludur. Her şeyi Ukrayna tarafının yapmasını isterken, Rus mallarının uluslararası pazarlara girmesi için kolaylık sağlamayı kabul etmiyorlar" diyen Faysal Mikdad, "Bunun kesinlikle adaletsiz olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220923/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-asya-ile-iliskilerimizde-paradigmatik-bir-degisim-var-1061567044.html
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suriye, astana, türkiye, taahhüt, barış, savaş, astana mutabakatı, faysal mekdad
suriye, astana, türkiye, taahhüt, barış, savaş, astana mutabakatı, faysal mekdad

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad: Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü

04:33 24.09.2022 (güncellendi: 04:55 24.09.2022)
© AASuriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AA
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, BM Genel Kurulu'nda oturum arasında yaptığı açıklamada, "Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü. Karşılaştığımız tek sorun bu" dedi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Sputnik'e verdiği demeçte, Astana çerçevesinde Suriye barış sürecini durduran tek engelin Türkiye tarafının taahhüt eksikliği olduğunu söyledi.
BM Genel Kurulu'nun oturum arasında açıklama yapan Mikdad, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tarafının, Astana sürecinde mutabık kalınan taahhütlerini yerine getirmesi konusunda daha ciddi olmasını rica ediyoruz. Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü. Karşılaştığımız tek sorun bu. Ancak hem Rus hem de İranlı dostlarımızın çabalarının devam edeceğine inanıyoruz."

Mikdad, Astana sürecinin şu ana kadar 'sahada başarılı olan tek uygulanabilir bileşen' olduğunu ve 'birçok açıdan başarı ile sonuçlandığını' da sözlerine ekledi.
Suriyeli bakan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Haftası boyunca Türk tarafıyla herhangi bir temas veya görüşme olmadığını kaydetti. Mikdad, "Müzakere yok, temas yok, en azından dışişleri bakanları düzeyinde bir şey yok" dedi.

Tahıl anlaşması

Tahıl anlaşmasına ilişkin de konuşan Mikdad, Suriye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasını tamamen desteklediğini ve gelişmekte olan ülkelerin şu anda karşı karşıya olduğu sorunlardan Batılı ülkeleri sorumlu gördüğünü söyledi.
"Bunu (tahıl anlaşmasını) tamamen destekliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı sorunlardan Batılı ülkeler sorumludur. Her şeyi Ukrayna tarafının yapmasını isterken, Rus mallarının uluslararası pazarlara girmesi için kolaylık sağlamayı kabul etmiyorlar" diyen Faysal Mikdad, "Bunun kesinlikle adaletsiz olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
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