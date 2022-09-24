https://sputniknews.com.tr/20220924/sirbistan-icisleri-bakani-vulin-ukrayna-batinin-samimiyetini-sorgulamali-1061587611.html

Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: Ukrayna, Batı’nın samimiyetini sorgulamalı

Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: Ukrayna, Batı’nın samimiyetini sorgulamalı

Sırbistan-Rusya işbirliğinin genişlemesinin geleceğin politikası olduğunu söyleyen Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, Ukrayna’nın Batı’nın samimiyetini... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T20:33+0300

2022-09-24T20:33+0300

2022-09-24T20:33+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sırbistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060299519_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_de1419881a88377bd79aad1f872c8ae7.jpg

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya sunduğu yardımlar ve Rusya ile devam eden ihtilafa ilişkin değerlendirmede bulundu.Vulin, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya’yla işbirliğinin genişletilmesi, geçmişe saygı değil, geleceğe bakan mesul bir politika. Sırbistan, uluslararası hukuka saygı duyuyor ve bu nedenle en az Ukrayna’ya gösterildiği kadar toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini talep ediyor ifadelerine yer verdi.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Batı’nın, Ukrayna ve Sırbistan’ın bütünlükleri konusunda uyguladığı çifte standarda dikkat çektiğini anımsatan Vulin, şöyle devam etti: “Batı’nın büyük güçleri, uluslararası hukuka saygı gösterme konusunda tutarlı oldukları kadar Ukrayna’ya karşı da samimiyse Ukraynalılar endişelenmeli.”

rusya

ukrayna

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, sırbistan