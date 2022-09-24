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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220924/sirbistan-icisleri-bakani-vulin-ukrayna-batinin-samimiyetini-sorgulamali-1061587611.html
Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: Ukrayna, Batı’nın samimiyetini sorgulamalı
Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: Ukrayna, Batı’nın samimiyetini sorgulamalı
Sırbistan-Rusya işbirliğinin genişlemesinin geleceğin politikası olduğunu söyleyen Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, Ukrayna’nın Batı’nın samimiyetini... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T20:33+0300
2022-09-24T20:33+0300
ukrayna krizi
rusya
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Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya sunduğu yardımlar ve Rusya ile devam eden ihtilafa ilişkin değerlendirmede bulundu.Vulin, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya’yla işbirliğinin genişletilmesi, geçmişe saygı değil, geleceğe bakan mesul bir politika. Sırbistan, uluslararası hukuka saygı duyuyor ve bu nedenle en az Ukrayna’ya gösterildiği kadar toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini talep ediyor ifadelerine yer verdi.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Batı’nın, Ukrayna ve Sırbistan’ın bütünlükleri konusunda uyguladığı çifte standarda dikkat çektiğini anımsatan Vulin, şöyle devam etti: “Batı’nın büyük güçleri, uluslararası hukuka saygı gösterme konusunda tutarlı oldukları kadar Ukrayna’ya karşı da samimiyse Ukraynalılar endişelenmeli.”
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Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin: Ukrayna, Batı’nın samimiyetini sorgulamalı

20:33 24.09.2022
© AFP 2022 / BULENT KILICUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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Sırbistan-Rusya işbirliğinin genişlemesinin geleceğin politikası olduğunu söyleyen Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, Ukrayna’nın Batı’nın samimiyetini sorgulaması gerektiğini ifade etti.
Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandr Vulin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya sunduğu yardımlar ve Rusya ile devam eden ihtilafa ilişkin değerlendirmede bulundu.
Vulin, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya’yla işbirliğinin genişletilmesi, geçmişe saygı değil, geleceğe bakan mesul bir politika. Sırbistan, uluslararası hukuka saygı duyuyor ve bu nedenle en az Ukrayna’ya gösterildiği kadar toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini talep ediyor ifadelerine yer verdi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Batı’nın, Ukrayna ve Sırbistan’ın bütünlükleri konusunda uyguladığı çifte standarda dikkat çektiğini anımsatan Vulin, şöyle devam etti: “Batı’nın büyük güçleri, uluslararası hukuka saygı gösterme konusunda tutarlı oldukları kadar Ukrayna’ya karşı da samimiyse Ukraynalılar endişelenmeli.”
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