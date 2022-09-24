https://sputniknews.com.tr/20220924/seyyar-balikcilik-yapmasina-izin-verilmeyen-sahis-cocuklarini-yakmaya-kalkisti-1061590962.html
Seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmeyen şahıs, çocuklarını yakmaya kalkıştı
Seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmeyen şahıs, çocuklarını yakmaya kalkıştı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle bir adam, sokak ortasında çocuklarının üzerlerine benzin dökerek yakmaya... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T23:51+0300
2022-09-24T23:51+0300
2022-09-24T23:51+0300
türkiye
izmir
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Olay, dün öğle saatlerinde Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi. Bunun üzerine R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi. Elinde sallama olarak tabir edilen döner bıçağı da bulunan saldırgan, kendisine yardım etmek isteyenleri çevresine yaklaştırmadı.Saldırganın bulunduğu bölge polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken R.E., uzun uğraşlar sonucu Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek tarafından ikna edildi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi.
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izmir
Seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmeyen şahıs, çocuklarını yakmaya kalkıştı
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle bir adam, sokak ortasında çocuklarının üzerlerine benzin dökerek yakmaya kalkıştı. Dehşet dolu anların yaşandığı olaydaki şahıs, ekiplerce güçlükle ikna edildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi. Bunun üzerine R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi. Elinde sallama olarak tabir edilen döner bıçağı da bulunan saldırgan, kendisine yardım etmek isteyenleri çevresine yaklaştırmadı.
Saldırganın bulunduğu bölge polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken R.E., uzun uğraşlar sonucu Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek tarafından ikna edildi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi.