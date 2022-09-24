https://sputniknews.com.tr/20220924/seyyar-balikcilik-yapmasina-izin-verilmeyen-sahis-cocuklarini-yakmaya-kalkisti-1061590962.html

Seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmeyen şahıs, çocuklarını yakmaya kalkıştı

Seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmeyen şahıs, çocuklarını yakmaya kalkıştı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle bir adam, sokak ortasında çocuklarının üzerlerine benzin dökerek yakmaya... 24.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-24T23:51+0300

2022-09-24T23:51+0300

2022-09-24T23:51+0300

türkiye

izmir

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Olay, dün öğle saatlerinde Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi. Bunun üzerine R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi. Elinde sallama olarak tabir edilen döner bıçağı da bulunan saldırgan, kendisine yardım etmek isteyenleri çevresine yaklaştırmadı.Saldırganın bulunduğu bölge polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken R.E., uzun uğraşlar sonucu Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek tarafından ikna edildi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi.

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