Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220924/seyyar-balikcilik-yapmasina-izin-verilmeyen-sahis-cocuklarini-yakmaya-kalkisti-1061590962.html
Seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmeyen şahıs, çocuklarını yakmaya kalkıştı
Seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmeyen şahıs, çocuklarını yakmaya kalkıştı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle bir adam, sokak ortasında çocuklarının üzerlerine benzin dökerek yakmaya... 24.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-24T23:51+0300
2022-09-24T23:51+0300
türkiye
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1061590816_0:32:651:398_1920x0_80_0_0_7e84a8eb074d312f9a009e6f53ea9e63.jpg
Olay, dün öğle saatlerinde Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi. Bunun üzerine R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi. Elinde sallama olarak tabir edilen döner bıçağı da bulunan saldırgan, kendisine yardım etmek isteyenleri çevresine yaklaştırmadı.Saldırganın bulunduğu bölge polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken R.E., uzun uğraşlar sonucu Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek tarafından ikna edildi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1061590816_37:0:612:431_1920x0_80_0_0_c6ac0d6594b3d07944699208c63816a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir
izmir

Seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmeyen şahıs, çocuklarını yakmaya kalkıştı

23:51 24.09.2022
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİİzmir'in Narlıdere ilçesinde seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle bir adam, sokak ortasında çocuklarının üzerlerine benzin dökerek yakmaya kalkıştı. Dehşet dolu anların yaşandığı olaydaki şahıs, ekiplerce güçlükle ikna edildi.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle bir adam, sokak ortasında çocuklarının üzerlerine benzin dökerek yakmaya kalkıştı. Dehşet dolu anların yaşandığı olaydaki şahıs, ekiplerce güçlükle ikna edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2022
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
Abone olTelegram
İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyyar balıkçılık yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle bir adam, sokak ortasında çocuklarının üzerlerine benzin dökerek yakmaya kalkıştı. Dehşet dolu anların yaşandığı olaydaki şahıs, ekiplerce güçlükle ikna edildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi. Bunun üzerine R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi. Elinde sallama olarak tabir edilen döner bıçağı da bulunan saldırgan, kendisine yardım etmek isteyenleri çevresine yaklaştırmadı.
Saldırganın bulunduğu bölge polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken R.E., uzun uğraşlar sonucu Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek tarafından ikna edildi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала